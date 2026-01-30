Centro Cultural Mangabeira prorroga prazo de inscrições para cursos e oficinas gratuitas

O Centro Cultural Mangabeira Tenente Lucena, em Mangabeira, gerido pela Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), prorrogou até segunda-feira (2), as inscrições para cursos e oficinas para nove modalidades gratuitas. As inscrições devem ser feitas pelo link https://drive.google.com/file/d/1j6vp3k2U38nHfF10lm7Rr7zmXJKpIGw5/view ou de forma presencial no Centro que fica na Avenida José Taveira, nº 1.777.

“Ofertamos 1.115 vagas e temos apenas 284 vagas disponíveis para artes visuais, extensão de artes visuais, cavaquinho, informática, mágica, percussão, teclado, trompete e violão. Todas as oficinas são ministradas por professores e professores qualificados”, destacou o diretor do Centro Cultural, Júnior Mangabeira.

Inscrições – Cada pessoa poderá se inscrever no máximo em duas modalidades ofertadas neste primeiro semestre, sendo uma vaga para curso em sala de aula e a outra vaga para as atividades do salão.

Caso ocorra mais de duas inscrições completadas por pessoa, serão consideradas apenas a última em cada curso, limitado a dois cursos, por exemplo uma sala de aula e uma de salão. As demais inscrições serão descartadas.

Para o atendimento presencial serão distribuídas 30 senhas para o turno da manhã, entre 8h30 e 11h30, e 30 senhas para o turno da tarde, entre 13h e 16h30.

Serviço – O Centro Cultural Mangabeira fica situado na Avenida José Taveira, nº 1.777, e funciona das 8h às 17h. Para mais informações entrar em contato com o número ou enviar mensagem para o (83) 99647-2554.