Solange Almeida e Claudia Leitte são confirmadas na programação

Solange Almeida (Foto: Anderson Souza). Foto: Anderson Souza

Solange Almeida e Claudia Leitte foram oficialmente confirmadas na programação do Via Folia, no Carnaval 2026 de João Pessoa. As informações foram divulgadas em um evento promovido pela organização do evento, nesta quarta-feira (28).

O Via Folia terá aproximadamente 1,6 quilômetros de extensão, contando com reforço em iluminação, segurança e sinalização. O evento também terá pontos de embarque e desembarque para aplicativos, táxis e ônibus, com ações integradas com o poder público para garantir a mobilidade dos foliões.

Entre os blocos do Via Folia estão o Bloco Vumbora, com Bell Marques, Bloco Banho de Cheiro, com Solange Almeida, e Virgens de Tambaú, com Claudia Leitte entre as atrações (confira a programação completa abaixo).

Programação Via Folia 2026

06 de fevereiro (sexta-feira)

Bloco Vumbora

Bloco Cordão do Frevo Rasgado

07 de fevereiro (sábado)

Bloco dos Atletas

Bloco Banho de Cheiro

Bloco Agitada Gang (Bloco convidado)

Atrações infantis locais

08 de fevereiro (domingo)

Bloco Virgens de Tambaú

As Calungas

Michelle Andrade

Claudia Leitte

Felupe

Luka Bass

Gracinha Telles

Rainhas da Farra

Banda Megaxé

Banda Lokomotiva

Os Tralhas

Artuzinho Batedeira

Filipe Santos

Myra Maya

09 de fevereiro (segunda-feira)

Bloco infantil Muriçoquinhas

11 de fevereiro (quarta-feira de Fogo)

Bloco Muriçocas do Miramar