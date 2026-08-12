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Solange Almeida e Claudia Leitte são confirmadas na programação

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Solange Almeida (Foto: Anderson Souza). Foto: Anderson Souza

Solange Almeida e Claudia Leitte foram oficialmente confirmadas na programação do Via Folia, no Carnaval 2026 de João Pessoa. As informações foram divulgadas em um evento promovido pela organização do evento, nesta quarta-feira (28).

O Via Folia terá aproximadamente 1,6 quilômetros de extensão, contando com reforço em iluminação, segurança e sinalização. O evento também terá pontos de embarque e desembarque para aplicativos, táxis e ônibus, com ações integradas com o poder público para garantir a mobilidade dos foliões.

Entre os blocos do Via Folia estão o Bloco Vumbora, com Bell Marques, Bloco Banho de Cheiro, com Solange Almeida, e Virgens de Tambaú, com Claudia Leitte entre as atrações (confira a programação completa abaixo).

Programação Via Folia 2026

06 de fevereiro (sexta-feira)

Bloco Vumbora

Bloco Cordão do Frevo Rasgado

07 de fevereiro (sábado)

Bloco dos Atletas

Bloco Banho de Cheiro

Bloco Agitada Gang (Bloco convidado)

  • Atrações infantis locais

08 de fevereiro (domingo)

  • Bloco Virgens de Tambaú
  • As Calungas
  • Michelle Andrade
  • Claudia Leitte
  • Felupe
  • Luka Bass
  • Gracinha Telles
  • Rainhas da Farra
  • Banda Megaxé
  • Banda Lokomotiva
  • Os Tralhas
  • Artuzinho Batedeira
  • Filipe Santos
  • Myra Maya

09 de fevereiro (segunda-feira)

Bloco infantil Muriçoquinhas

11 de fevereiro (quarta-feira de Fogo)

Bloco Muriçocas do Miramar

  • Alceu Valença
  • Mestre Fuba
  • Myra Maya
  • Zé Neto
  • Axé do Yuri
  • Capilé

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