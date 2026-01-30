Bournemouth negocia empréstimo com opção de compra de Luís Henrique, da Inter de Milão

O atacante Luís Henrique pode trocar de clube nos últimos dias da janela de inverno do futebol europeu. Segundo o comentarista Ben Jacobs, da rádio britânica “talkSPORT”, o Bournemouth está em negociações com a Inter de Milão para acertar um empréstimo com opção de compra do paraibano, com valor fixado em 18 milhões de libras (cerca de R$ 129 milhões).

Luís Henrique, atacante da Inter de Milão. (Foto: Redes Sociais)

Contratado em junho do ano passado por 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação da época), Luís Henrique vem tendo pouco destaque na equipe italiana. Em 23 jogos disputados, anotou apenas uma assistência e não marcou gols. O atacante tem contrato com a Inter até 2030.

Natural de João Pessoa, Luís tem 24 anos e acumula passagens por Botafogo e Olympique de Marseille, onde ganhou projeção na Europa. A Inter de Milão é a líder do Campeonato Italiano, enquanto que o Bournemouth é o 13º colocado na Premier League.

Em caso de acerto, o paraibano fará parceria com o atacante Rayan, que deixou o Vasco para defender o clube inglês por R$ 220,7 milhões.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba