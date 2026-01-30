sexta-feira, janeiro 30, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Bournemouth negocia empréstimo com opção de compra de Luís Henrique, da Inter de Milão

admin1

O atacante Luís Henrique pode trocar de clube nos últimos dias da janela de inverno do futebol europeu. Segundo o comentarista Ben Jacobs, da rádio britânica “talkSPORT”, o Bournemouth está em negociações com a Inter de Milão para acertar um empréstimo com opção de compra do paraibano, com valor fixado em 18 milhões de libras (cerca de R$ 129 milhões).

Luís Henrique, atacante da Inter de Milão. (Foto: Redes Sociais)

Contratado em junho do ano passado por 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação da época), Luís Henrique vem tendo pouco destaque na equipe italiana. Em 23 jogos disputados, anotou apenas uma assistência e não marcou gols. O atacante tem contrato com a Inter até 2030.

Natural de João Pessoa, Luís tem 24 anos e acumula passagens por Botafogo e Olympique de Marseille, onde ganhou projeção na Europa. A Inter de Milão é a líder do Campeonato Italiano, enquanto que o Bournemouth é o 13º colocado na Premier League.

Em caso de acerto, o paraibano fará parceria com o atacante Rayan, que deixou o Vasco para defender o clube inglês por R$ 220,7 milhões.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba

Você pode gostar também

Estado entrega obra estratégica no aeroporto de Naviraí, ampliando conectividade na região

admin1

Cartaxo rebate declaração de Jackson Macedo à CBN sobre preferência do PT por Cida Ramos

admin1

Secretaria de Saúde orienta romeiros sobre cuidados para participar da Romaria da Penha

admin1