João Pessoa se destaca entre as cidades mais inovadoras do Brasil ao integrar a Coalizão Nacional de Inteligência Artificial

João Pessoa consolida, mais uma vez, sua posição de protagonismo no cenário nacional da inovação e da transformação digital. A capital paraibana está entre as 10 primeiras cidades brasileiras selecionadas para integrar a Coalizão de Cidades para a Inteligência Artificial no Brasil (CIIAR Brasil), iniciativa que reúne municípios de referência na adoção ética, responsável e estratégica da inteligência artificial na gestão pública.

A seleção foi anunciada pela Rede de Inovação Local (RIL) e pelo BID Lab, braço de inovação e venture do Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no âmbito do programa regional GovTech Connect, executado pela RIL com a parceria técnica da Gobe Ventures. Ao todo, 46 municípios de todas as regiões do país se candidataram, o que evidencia o crescente interesse dos governos locais brasileiros em avançar no uso da inteligência artificial e das tecnologias emergentes.

Entre os critérios de seleção estiveram o grau de maturidade institucional em transformação digital, a prioridade dada à inovação pública, a existência de equipes técnicas qualificadas e o compromisso político com a adoção responsável da IA. João Pessoa atendeu plenamente a esses requisitos e figura ao lado de grandes centros urbanos como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Florianópolis.

Segundo Bruno Crispim, coordenador municipal de Tecnologia da Informação da Prefeitura de João Pessoa, a escolha da capital paraibana é reflexo de um trabalho consistente e de longo prazo. “Fomos convidados a colaborar com um seleto grupo de cidades que já utilizam a inteligência artificial de forma estruturada. João Pessoa vem usando essa tecnologia há bastante tempo, com diversos projetos já em funcionamento. Hoje, nosso principal foco é a soberania dos dados, garantindo que nossas soluções operem dentro dos data centers do próprio Município, com mais segurança, controle e proteção das informações públicas”, destacou.

Entre as iniciativas já em operação, João Pessoa conta com um chat de inteligência artificial capaz de responder dúvidas sobre legislação municipal, direito do consumidor, compliance e políticas públicas, e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A ferramenta está disponível tanto para uso interno da gestão quanto para a população, por meio de canais oficiais da Prefeitura, promovendo acesso rápido, seguro e transparente à informação pública.

Outro destaque é a aplicação da IA na análise de irregularidades tributárias, que resultou na recuperação de cerca de R$ 200 milhões, contribuindo diretamente para a modernização do sistema tributário municipal e gerando impactos positivos nas finanças públicas.

A CIIAR Brasil funciona como um espaço colaborativo de trabalho entre governos locais, voltado ao fortalecimento das capacidades institucionais para o uso da inteligência artificial de forma ética e orientada à geração de valor público. Ao longo de 2026, as cidades selecionadas participarão de uma agenda estratégica que inclui intercâmbio de experiências, capacitações, oficinas temáticas, acompanhamento técnico e articulação com ecossistemas de inovação locais e internacionais, envolvendo startups, especialistas, Big Techs e organismos multilaterais.

Além de João Pessoa, integram a primeira fase da Coalizão as cidades de Belém (PA), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Guarujá (SP), Maringá (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e Teresina (PI). Juntas, elas passam a compor uma rede de referência na América Latina, ao lado de municípios da Argentina, Chile e Uruguai.

Para Bruno Crispim, o momento marca uma nova etapa na política de inovação da capital paraibana. “João Pessoa já alcançou um alto nível de maturidade no uso da inteligência artificial. Agora entramos em uma nova fase, que é processar essas soluções internamente, assegurando soberania e segurança dos dados. Fazer parte desse grupo seleto de apenas dez prefeituras no País demonstra que estamos no caminho certo e integrando uma elite de municípios inovadores”, complementou.