Serra Branca conhece adversário na Copa do Brasil; sorteio definirá rivais de Botafogo-PB e Sousa

Um dos três representantes da Paraíba na Copa do Brasil 2026, o Serra Branca já sabe quem será seu rival na primeira fase da competição nacional. O adversário será o Porto-BA, em jogo que será disputado entre os dias 18 e 19 de fevereiro. O sorteio dos mandos de campo da primeira fase e dos confrontos da segunda fase será realizado na próxima quarta-feira (28), às 15h.

Taça da Copa do Brasil. (Foto: Divulgação / CBF)

Botafogo-PB e Sousa, outros representantes do nosso estado no torneio, vão estrear apenas na segunda fase. O Belo está no Pote C e vai enfrentar uma equipe do F. Já o Dinossauro está no Pote D e vai encarar um rival do Pote E.

1ª fase: dias 18 e 19 de fevereiro, em jogos únicos

Ji-Paraná-RO x Pantanal

Independente-AP x Ivinhema-MS

Madureira x Baré-RR

Gama-DF x Monte Roraima

Galvez-AC x Guaporé-RO

Velo Clube-SP x Vasco-AC

Primavera-SP x Araguaína-RO

Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES

Betim-MG x Piauí

Tirol-CE x América de Propriá-SE

Santa Catarina x IAPE-MA

Porto-BA x Serra Branca-PB

Maguary-PE x Laguna-RN

Bragantino-PA x Primavera-MT

2ª fase: 25 e 26/2 e 4 e 5/3, em jogos únicos

Na segunda fase, entram na competição outros 74 times, que se juntam aos 14 que avançarem da etapa anterior, totalizando 88 equipes. Novamente os duelos ocorrerão em jogos únicos, com confrontos definidos em sorteio dirigido. O mando de campo é definido com base em um chaveamento prévio definido no regulamento da competição.

Pote A x Pote H

Pote A

Fortaleza;

Juventude;

Atlético-GO;

América-MG;

Ceará;

Cuiabá;

Goiás;

Sport;

CRB;

Vila Nova;

Operário-PR.

Pote H

Gama-DF ou Monte Roraima;

Galvez-AC ou Guaporé-RO;

Velo Clube-SP ou Vasco-AC;

Primavera-SP ou Araguaína-RO;

Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES;

Betim-MG ou Piauí;

Tirol-CE ou América de Propriá-SE;

Santa Catarina ou IAPE-MA;

Porto-BA ou Serra Branca-PB;

Maguary-PE ou Laguna-RN;

Bragantino-PA ou Primavera-MT.

Pote B x Pote G

Pote B

Avaí;

Novorizontino;

CSA;

Amazonas;

Tombense;

Volta Redonda;

Guarani;

ABC;

Londrina;

Retrô-PE;

Ypiranga-RS.

Pote G

Joinville;

Uberlândia;

Imperatriz;

Penedense-AL;

Porto Vitória-ES;

Castanhal-PA;

Nacoinal-AM;

Oratório;

Ji-Paraná-RO ou Pantanal;

Independente-AP ou Ivinhema;

Madureira ou Baré-RR.

Pote C x Pote F

Pote C

Athletic Club;

Botafogo-PB;

Maringá;

São Bernardo-SP;

Caxias-RS;

Figueirense;

América-RN;

Manaus;

Altos-PI;

Nova Iguaçu;

Águia de Marabá-PA.

Pote F

Azuriz-PR;

Rio Branco;

Boavista-RJ;

GAS-RR;

Guarany de Bagé;

Mixto-MT;

Portuguesa-SP;

Atlético-BA;

Lagarto-SE;

Capital-TO;

Independência-AC.

Botafogo-PB x Flamengo, pela 3ª fase da Copa do Brasil 2025. (Foto: João Neto / Botafogo-PB)

Pote D x Pote E

Pote D

Anápolis;

Sousa-PB;

Tocantinópolis;

ASA-AL;

Porto Velho;

Ceilândia-DF;

Portuguesa-RJ;

Trem-AP;

Juazeirense;

Itabaiana-SE;

Maranhão.

Pote E

Santa Cruz;

Tuna Luso-PA;

Maracanã-CE;

Cianorte;

Operário-MS;

Jacuipense-BA;

Capital-DF;

Fluminense-PI;

São Luiz-RS;

Operário-MT;

Manauara.

De acordo com a CBF, a Copa do Brasil começa em 18 de fevereiro e termina em 6 de dezembro, encerrando o calendário do futebol nacional, já que o Brasileirão acabará em 2 de dezembro. A grande final será em jogo único.

