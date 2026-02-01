Serviços do INSS ficarão fora do ar a partir desta terça (27); entenda

Aplicativo Meu INSS / Reprodução: gov.br. Caren Braga

Os canais de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficarão temporariamente indisponíveis a partir das 19h desta terça-feira (27). Tanto o aplicativo Meu INSS, quanto a Central Telefônica 135, terão seus serviços interrompidos. A suspensão deve durar até 31 de janeiro.

Segundo o Governo Federal, a suspensão é consequência de uma manutenção programada do sistema previdenciário. Quem conduz o processo é a empresa Dataprev, responsável pela tecnologia do INSS.

A interrupção dos serviços tem como objetivo a modernização das plataformas digitais, com migração de dados para uma estrutura mais atual, que, de acordo com o órgão, é necessária para que os sistemas tenham mais estabilidade e segurança, agilizando os atendimentos futuros.

Instabilidade nos sistemas

Desde a última segunda-feira (19), usuários relataram dificuldades no acesso ao aplicativo Meu INSS, que apresentou erros de login e páginas que não carregavam. Somente neste período, o aplicativo ficou três dias consecutivos fora do ar.

A justificativa do Dataprev foi que o aplicativo apresentou um aumento considerável no número de acessos. A média diária, que costuma ser de cerca de 3,5 milhões de acessos, ultrapassou 10 milhões em dois dias consecutivos.

Mutirões de atendimento

Com o objetivo de reduzir os impactos causados pela suspensão dos serviços, o INSS realizou mutirões de atendimento no último final de semana, nos dias 24 e 25 de janeiro. O atendimento foi direcionado para os beneficiários que tinham agendamentos para o período de manutenção.

O órgão também informou que os beneficiários que preferem o atendimento em dia útil poderão ter seu agendamento reencaixado na semana seguinte.