Lotep lança Portal Digital com foco em segurança, acessibilidade e transparência — Governo da Paraíba

A Loteria do Estado da Paraíba (Lotep) lançou, nesta terça-feira (27), o seu novo Portal Digital Institucional, desenvolvido com foco em segurança da informação, acessibilidade, transparência pública e modernização dos serviços digitais, em conformidade com os padrões de governo digital adotados pela administração pública. O novo Portal já está disponível para acesso ao público pelo endereço lotep.pb.gov.br.

O lançamento do portal ocorreu simultaneamente à transmissão do sorteio do programa Nota Cidadã, reforçando a estratégia da Lotep de ampliar o uso de canais digitais para aproximar a autarquia do cidadão e fortalecer a comunicação pública.

O novo portal representa um avanço estratégico na comunicação institucional da autarquia, reunindo informações, serviços, normativos e conteúdos educativos em um ambiente digital moderno, seguro, acessível e orientado à experiência do usuário, ampliando o relacionamento da Lotep com o cidadão e com o mercado lotérico legal.

De acordo com o superintendente da Lotep, Francisco Petrônio de Oliveira Rolim, o lançamento marca uma nova etapa na atuação digital da instituição. “O novo Portal Digital da Lotep é uma ferramenta estratégica de transparência, informação e segurança jurídica. Ele foi pensado para garantir acesso claro às informações públicas, fortalecer as diretrizes de jogo responsável e alinhar a Lotep aos padrões de governo digital, com foco no cidadão e na legalidade”, destacou.

Entre os avanços proporcionados pela nova plataforma está a modernização do processo de prestação de contas e do requerimento geral, que passam a ser realizados de forma totalmente digital, integrados à Plataforma Digital de Serviços (PDS) da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba (Codata), garantindo mais agilidade, rastreabilidade e segurança nos fluxos administrativos.

O portal já nasce com a previsão de melhorias contínuas, como a incorporação gradual de novos serviços digitais. Em breve, a plataforma contará também com áreas de acesso exclusivo para operadores lotéricos, com o objetivo de otimizar o fluxo de informações, ampliar a transparência e fortalecer a comunicação com o setor regulado.

Desenvolvido seguindo as diretrizes de acessibilidade digital (WCAG 2.1 – nível AA), o portal assegura navegação inclusiva para pessoas com deficiência ou com restrições de acesso tecnológico, promovendo inclusão digital e ampliando o alcance das informações institucionais.

A plataforma também foi estruturada com boas práticas de SEO e UX, garantindo melhor posicionamento nos mecanismos de busca, navegação intuitiva e adaptação a diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones.

No campo da segurança da informação, o portal adota princípios de privacidade por design, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), além de mecanismos de proteção contra vulnerabilidades e incidentes cibernéticos, assegurando a integridade dos dados e a confiabilidade das informações disponibilizadas.

Entre os destaques do novo Portal Digital da Lotep estão:

acesso facilitado à legislação, normativos e atos institucionais;

conteúdo educativos sobre jogo responsável e cidadania fiscal, incluindo o programa Nota Cidadã;

canais de atendimento e ouvidoria mais acessíveis e funcionais;

ambiente estruturado para apoiar a atuação regular e legal de operadores lotéricos

A iniciativa integra o processo contínuo de modernização digital da Lotep e está alinhada às diretrizes do Governo da Paraíba, fortalecendo a eficiência da gestão pública, a transparência e a comunicação institucional.