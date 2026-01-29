Cantor Victor Santos fecha gravações de DVDs no palco do Festival Forró Verão nesta quinta-feira

O cantor Victor Santos grava o DVD ‘Herança de Amor’ no palco do Festival Forró Verão, no Busto de Tamandaré, nesta quinta-feira (29). O artista traz grandes atrações convidadas, como os cantores Pablo e Eline Martins e a banda Calcinha Preta, que também fará um show completo no palco. O show, que é gratuito, acontece a partir das 17h. O Festival Forró Verão é realizado pela Prefeitura de João Pessoa e sua Fundação Cultural (Funjope), todos os sábados de janeiro.

“É com alegria que acolhemos e promovemos a gravação do DVD do Victor Santos na área do nosso Festival Forró Verão, um festival que cresceu muito desde o seu primeiro ano, se consolidou e agora se tornou um palco extremamente disputado e desejado pelos músicos e pelos artistas da cultura do forró. Isso é muito importante e revela esse momento tão especial que a cultura de João Pessoa vive”, inicia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que o prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra têm trabalhado intensivamente para ampliar a capacidade de receber grandes eventos a partir de uma infraestrutura organizada da cidade na área de desenvolvimento urbano, do turismo, da saúde, da habitação, da educação. “Nós ficamos muito felizes de poder estar junto do Victor Santos, um artista que tem um reconhecimento nacional e que tem todo um carinho pela cidade de João Pessoa”, destacou.

Para o cantor, o momento é de muita emoção: “Minha expectativa está muito grande, meu coração está batendo forte nessa reta final para a gravação do DVD. A Paraíba, João Pessoa, foi o lugar onde tudo começou, um estado e uma cidade que sempre abraçaram meu trabalho desde quando comecei a cantar junto com meu pai. Voltar aqui – porque gravei um DVD no Ponto de Cem Réis há muito anos – e poder trazer essa história novamente em João Pessoa, para mim é uma honra imensa. Estou muito feliz”, afirmou Victor Santos.

Ele conta que, quando pensou em gravar esse projeto, o primeiro lugar que veio à mente foi a capital paraibana. “Nós temos uma história muito linda com essa cidade e poder fazer isso nesse palco, ali no Busto de Tamandaré, na praia de Tambaú, vai ser um momento muito marcante na minha carreira. Então, tinha que ser lá e eu tenho certeza de que as pessoas vão poder viver um momento nostálgico e emocionante ao meu lado. Vai ser muito incrível”, projeta.

Victor Santos lembra que, em 2008, gravou, em Bayeux, a música ‘Retrato’, junto com seu pai, Louro Santos (falecido em 2020, aos 49 anos). “Foi onde tudo começou e, desde então, João Pessoa abraçou minha carreira e meu trabalho com muito amor. Eu ando na rua e as pessoas me param, elas me viram crescer, acompanham meu trabalho desde 2008. Sou muito grato por isso”, comenta.

Para o artista, gravar esse projeto em João Pessoa representa essa troca de carinho entre ele e seu público. “É muito prazeroso poder voltar e relembrar essa história linda nessa cidade maravilhosa pela qual tenho um carinho e um amor tão grande”, relatou Victor Santos.

Viagem no tempo – A gravação vai trazer quase 90% de regravações. “Vamos fazer uma viagem no tempo”, diz o artista, que vai cantar músicas de Louro Santos e Forró da Malagueta, de Louro Santos e Victor Santos, e do projeto solo. Será um passeio pela trajetória artística do cantor, que promete levar para o show toda herança que seu pai deixou.

“Estou muito honrado de poder estar gravando esse DVD em João Pessoa. Me sinto muito feliz porque sei que é um lugar onde as pessoas têm um carinho pela minha história. Isso significa muito para mim e eu quero convidar todo mundo da Paraíba e de João Pessoa para estar junto comigo no dia 29 de janeiro, no Busto de Tamandaré, para a gente poder cantar, relembrar essas músicas que marcaram as vidas das pessoas. Vai ser um dia incrível e quero todo mundo junto comigo para curtir esse momento”, convidou.

O projeto do ‘Herança de Amor’ começou a partir de um HD que Louro Santos deixou com o projeto de um DVD que ele pretendia gravar. Estavam lá as músicas que foram escolhidas. “Para mim, é muito emocionante poder levar esse legado, dar continuidade a essa história como forma de homenagem, de agradecimento a tudo que meu pai fez por mim em vida. As pessoas podem esperar muita emoção nesse dia que vai ser muito mágico”, completa Victor Santos.

Cidade do Forró – Quem for curtir o show vai poder também prestigiar a ‘Cidade do Forró’, uma estrutura montada para receber atividades ligadas à economia criativa, envolvendo gastronomia e artesanato. No espaço, o público conta com ilhas para atrações de trios pé-de-serra e valorização da cultura nordestina.

Além disso, há memoriais dos artistas e cantores paraibanos e do Nordeste, sem contar com a Vila do Artesanato, espaço de gastronomia, a ilha Forró Pé na Areia e DJ de forró no coreto.

A Cidade do Forró, sob a responsabilidade da Medow Entretenimento, vai rodar todo o Brasil, resgatando a cultura do forró e permitindo ao público fazer uma imersão em um ambiente de muita cultura.

Gravações de DVDs – Além de Victor Santos, gravaram DVDs no palco do Forró Verão as artistas Lucy Alves, Danieze Santiago e Raphaela Santos, aproveitando o período e a estrutura do Festival, trazendo artistas convidados e permitindo ao público curtir shows extras, fora da programação do evento.

Trabalho integrado – A terceira edição do Festival Forró Verão conta com o trabalho conjunto de órgãos da gestão municipal em parceria com órgãos estaduais, que também atuam durante as gravações dos DVDs. Nesta ação, além da Funjope, atuam as Secretarias de Comunicação (Secom); Infraestrutura (Seinfra); Desenvolvimento Urbano (Sedurb); Saúde (SMS); Turismo (Setur); Segurança Urbana e Cidadania (Semusb); além da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP). O Festival também tem o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar destaca mais de 300 homens a cada noite. A equipe do Samu-JP conta com uma média de 50 pessoas, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e pessoal de apoio. A Guarda Civil Metropolitana conta com 60 agentes e 11 viaturas. Já o Corpo de Bombeiros trabalha com uma média de 24 bombeiros militares a cada noite.

Para conferir a programação completa do Festival Forró Verão, acesse o link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/festival-forro-verao-2026/.