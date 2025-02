Secretaria Municipal de Saúde realiza 1º Encontro Científico de Residências Médicas

Com o tema ‘Segurança do Paciente e a Formação de Novos Especialistas’, a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP) realiza, nesta quinta (13) e sexta-feira (14), o I Encontro Científico de Residências Médicas (I ECRM). O evento tem como público-alvo médicos residentes da SMS de todas as especialidades, preceptores e coordenadores de programas de residência médica do Município e estudantes de medicina a partir do terceiro ano.

O evento, que será realizado na sede do Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB), das 8h às 17h, tem como objetivo promover a troca de conhecimento científico, a apresentação de trabalhos de conclusão de residência e a integração entre residentes e preceptores das diferentes áreas da medicina dos programas de Residência Médica da Secretaria Municipal de Saúde.

O secretário de Saúde, Luiz Ferreira, que fará a abertura do evento, disse que será um momento de experiências, aprendizagem e de compartilhamento de relatos de todos os programas de residência. “Existe uma interdisciplinaridade muito grande nesse encontro e é um momento para a gente fortalecer ainda mais os nossos programas de pós-graduação, os nossos programas de residência médica, que é o padrão ouro na formação do profissional, e os nossos programas de residência multiprofissional também. Fazer parte desse evento mostra a evolução que a educação em saúde tem tido durante esses últimos anos”, afirmou.

No encontro, organizado pelo coordenador geral das Residências Médicas da SMS, o médico Thiago Carvalho, que também é diretor do Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso, os participantes poderão conferir as apresentações de trabalhos de conclusão de residências (TCRs), que são os relatórios finais de pesquisa ou estudos desenvolvidos, atendendo aos pré-requisitos de modalidade de artigo definidos por cada programa de Residência Médica. As apresentações dos TCRs acontecem no primeiro dia do evento, na quinta-feira (13), onde também haverá apresentação de trabalhos científicos e avaliações de bancas examinadoras.

O segundo e último dia, que acontece na sexta-feira (14), terá na programação mesa-redonda, debates e palestras. Entre os temas estão ‘Responsabilidade dos gestores na construção da segurança do paciente’; ‘Protocolos básicos de segurança do paciente’; ‘Experiência do paciente nas instituições hospitalares e seu impacto na gestão no SUS e na rede privada’; ‘Comunicação efetiva aliada a gestão da segurança’; ‘Desafios para tomada de decisão compartilhada no parto vaginal seguro’; e ‘Inteligência Artificial na segurança do paciente’.

Entre os diversos participantes estarão os residentes de cirurgia geral, coloproctologia e clínica médica do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI). O grupo irá apresentar os resultados de uma mudança no preparo de intestino para as cirurgias de reconstrução de trânsito intestinal, que foi implantada no HMSI desde março do ano passado. Também vão apresentar uma ampla revisão da literatura sobre as mudanças recentes nas opções de tratamento das doenças orificiais com o uso do laser.