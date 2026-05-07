Restaurante Universitário Popular abre 500 vagas com refeição a R$ 1 em João Pessoa
Estão abertas as inscrições para 500 vagas do Restaurante Universitário Popular, que vai oferecer almoço ao custo de R$ 1 para estudantes em situação de vulnerabilidade social em João Pessoa. Outras 250 vagas serão destinadas à lista de espera.
As inscrições começaram nesta terça-feira(27) e seguem até 3 de fevereiro, por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.
A criação do restaurante foi publicada no Diário Oficial do Município, da última quinta-feira (22), e integra as ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social voltadas à segurança alimentar.
LEIA TAMBÉM:
O programa garante uma refeição diária, que deve ser servida das 11h às 13h, de segunda a sexta-feira, no bairro Castelo Branco. O restaurante tem inauguração prevista para o dia 25 de fevereiro.
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, o benefício terá validade de um ano, com avaliação obrigatória após seis meses para verificar se o estudante continua atendendo aos critérios do programa.
Quem pode participar
A iniciativa é voltada apenas para estudantes de graduação que comprovem vulnerabilidade social.
Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação que não recebam outro benefício semelhante voltado à alimentação e que atendam ao perfil de renda exigido pelo programa.
No caso de Pessoas com Deficiência (PcD), a condição deverá ser comprovada por meio de documentação específica.
Documentos exigidos
Para participar da seleção, o estudante precisa apresentar:
- Documento de identificação com CPF
- Comprovante de matrícula em curso de graduação
- Declaração da instituição de ensino informando que não recebe outro benefício alimentar
Pessoas com Deficiência devem apresentar, ainda, documentos como carteira de identificação, cadastro em programas municipais ou laudo médico.
O resultado final do processo seletivo será publicado em 20 de fevereiro, nos canais oficiais da Prefeitura de João Pessoa.