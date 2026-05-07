Restaurante Universitário Popular abre 500 vagas com refeição a R$ 1 em João Pessoa

Reprodução / TV Cabo Branco

Estão abertas as inscrições para 500 vagas do Restaurante Universitário Popular, que vai oferecer almoço ao custo de R$ 1 para estudantes em situação de vulnerabilidade social em João Pessoa. Outras 250 vagas serão destinadas à lista de espera.

As inscrições começaram nesta terça-feira(27) e seguem até 3 de fevereiro, por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.

A criação do restaurante foi publicada no Diário Oficial do Município, da última quinta-feira (22), e integra as ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social voltadas à segurança alimentar.

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O programa garante uma refeição diária, que deve ser servida das 11h às 13h, de segunda a sexta-feira, no bairro Castelo Branco. O restaurante tem inauguração prevista para o dia 25 de fevereiro.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, o benefício terá validade de um ano, com avaliação obrigatória após seis meses para verificar se o estudante continua atendendo aos critérios do programa.

Quem pode participar

A iniciativa é voltada apenas para estudantes de graduação que comprovem vulnerabilidade social.

Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação que não recebam outro benefício semelhante voltado à alimentação e que atendam ao perfil de renda exigido pelo programa.

No caso de Pessoas com Deficiência (PcD), a condição deverá ser comprovada por meio de documentação específica.

Documentos exigidos

Para participar da seleção, o estudante precisa apresentar:

Documento de identificação com CPF

Comprovante de matrícula em curso de graduação

Declaração da instituição de ensino informando que não recebe outro benefício alimentar

Pessoas com Deficiência devem apresentar, ainda, documentos como carteira de identificação, cadastro em programas municipais ou laudo médico.

O resultado final do processo seletivo será publicado em 20 de fevereiro, nos canais oficiais da Prefeitura de João Pessoa.