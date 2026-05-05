Gestão Municipal de São José do Seridó lamenta o falecimento da senhora Ana Maria da Conceição ( Nina de Antônio Roque)

Com profundo pesar, a gestão municipal de São José do Seridó-RN lamenta o falecimento da senhora Ana Maria da Conceição, carinhosamente tratada de , Nina de Antônio Roque,, ao mesmo tempo que se irmana á nossa colaboradora Lourdinha Roque, seu Antônio Roque e á todos seus filhos e á todos os familiares enlutados.





A Gestão Municipal de São José do Seridó se une em solidariedade á todos os seus familiares e amigos neste momento de luto. Que Deus conceda forças a todos e que sua memória seja sempre uma fonte de conforto e inspiração.







Ela parte para a casa celestial deixando um legado de carinho, respeito e história na vida de todos que tiveram o privilégio de partilhar sua amizade e convivência.





Dona Nina deixa nos um legado de sua alegria, bom humor, acolhimento.





Rogamos a Deus que conforte o coração de todos os seus familiares e amigos, concedendo força e serenidade para enfrentar esta despedida.





Que sua alma descanse em paz ao lado do pai do Céu. Vá com Deus ,cumpriu seu propósito aqui no plano terreno, agora segue para os braços do pai celestial