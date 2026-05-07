PREFEITO LUCAS GALVÃO VISITA OBRAS DE QUEIJEIRA NA COMUNIDADE MARCAÇÃO E DESTACA FORTALECIMENTO DA ZONA RURAL

O prefeito de Currais Novos, Lucas Galvão, realizou visita técnica à obra da queijeira que está sendo construída na comunidade Marcação, na zona rural do município. Acompanhado do secretário municipal de Agricultura, Pepeu Salustino, o gestor conferiu de perto o andamento do investimento, considerado estratégico para o fortalecimento da cadeia produtiva do leite e do queijo na região.

A queijeira faz parte de um conjunto de ações da gestão municipal voltadas à valorização do homem e da mulher do campo, garantindo melhores condições de produção, beneficiamento e comercialização dos produtos locais, além de fomentar geração de renda e desenvolvimento sustentável nas comunidades rurais.

Durante a visita, o prefeito Lucas Galvão destacou a importância do investimento para a economia local. “Essa queijeira representa mais do que uma obra física. Ela simboliza nosso compromisso com os produtores rurais, com a agricultura familiar e com o desenvolvimento da zona rural de Currais Novos. Estamos criando estrutura para que o produtor possa agregar valor ao que produz e melhorar sua renda”, afirmou o prefeito.

O secretário de Agricultura, Pepeu Salustino, ressaltou que a iniciativa atende a uma demanda antiga das comunidades rurais e vai contribuir diretamente para o fortalecimento da produção local. “Estamos dando um passo importante para organizar e fortalecer a produção de queijo no município. Essas queijeiras vão permitir mais qualidade, regularização e melhores condições de mercado para os produtores”, explicou.

Além da comunidade Marcação, outras queijeiras já tiveram suas construções liberadas em diferentes regiões da zona rural de Currais Novos, a exemplo das comunidades Liberdade e Lagoa do Santo, ampliando o alcance da política pública e garantindo que mais famílias sejam beneficiadas.

A Prefeitura de Currais Novos seguirá acompanhando de perto cada etapa das obras e da implantação dos equipamentos, reafirmando o compromisso da gestão com o desenvolvimento rural, a valorização da agricultura familiar e o fortalecimento da economia local.