Emlur realiza operação de conservação em diversos bairros de João Pessoa

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) segue intensificando os serviços de limpeza urbana em João Pessoa, contemplando diversos bairros e importantes vias da Capital. As equipes estão atuando, nesta terça-feira (27), em Tambauzinho, Brisamar, José Américo, Torre, Cruz das Armas, Novais, Centro, Costa e Silva, Jardim Veneza e Parque Parahyba II, além das avenidas Hilton Souto Maior e Epitácio Pessoa, entre outras áreas.

Os serviços incluem varrição, roço, capinação, pintura de meio-fio e remoção de resíduos, com o objetivo de manter a cidade limpa, organizada e mais segura para a população.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, essas ações fazem parte da rotina de trabalho das equipes e são planejadas de forma contínua para atender todas as regiões da cidade.

“Essa operação de limpeza integra o cronograma permanente da Emlur. Trabalhamos diariamente para garantir mais qualidade de vida à população, mantendo os espaços públicos limpos e bem cuidados”, destaca o superintendente.

A Emlur reforça que os serviços de limpeza urbana ocorrem de forma regular em toda a cidade e conta com a colaboração da população para o descarte correto dos resíduos, contribuindo para a conservação dos espaços públicos e para a eficiência das ações realizadas.

A autarquia também reforça o cronograma da coleta domiciliar, que nas terças, quintas e sábados ocorre nos bairros de Esplanada, Ernani Sátiro, Costa e Silva, Gauchinha, Vieira Diniz, Bairro das Indústrias, Orla, Cabo Branco, Tambaú, Jardim Oceania, Jardim Aeroclube, Manaíra, Alto do Céu, Ipês e Costa do Sol, Mandacaru, Paratibe, Castelo Branco, Torre, Treze de Maio, Valentina, Centro, Jaguaribe, Trincheiras, Varadouro, Tambiá, Água Fria, Alto do Mateus, Cidade dos Colibris, Nova República, Funcionários II e Ilha do Bispo; além de Colibris, Distrito Mecânico, Irmã Dulce, Jardim Planalto, João Paulo II, José Américo, Novais, Novo Geisel, Oitizeiro, Anatólia, Bancários, Geisel, Jardim São Paulo, Cidade Universitária, Parque do Sol e Planalto da Boa Esperança.

Para informações, solicitações de serviços ou registro de reclamações, a população pode utilizar o App João Pessoa na Palma da Mão ou entrar em contato pelos telefones (83) 3213-4237, 3213-4238 ou 3213-4240. A Emlur reforça a importância de que os resíduos sejam colocados para coleta nos dias e horários corretos, contribuindo diretamente para uma cidade mais limpa, organizada e com melhor qualidade de vida para todos.