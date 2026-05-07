João Azevêdo se reúne com representantes do Grupo Ser Educacional para viabilizar parcerias no Ensino Técnico — Governo da Paraíba

Correção: Na seguinte matéria, consta que no encontro de ontem com o Sr. Governador João Azevêdo o presidente da Ser Educacional, Jânyo Diniz, esteve presente, mas ele não compareceu à reunião.

O governador João Azevêdo recebeu, na manhã desta terça-feira (27), na Granja Santana, em João Pessoa, representantes do Grupo Ser Educacional e da Faculdade UniNassau, ocasião em que foram discutidas parcerias na área de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), dentro do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

Durante o encontro, que contou também com a presença do presidente do Ser Educacional, Jânyo Diniz, o chefe do Executivo estadual destacou as ações do Governo da Paraíba no fortalecimento da educação pública — desde a primeira infância, com programas como o Alfabetiza Mais Paraíba e o Paraíba Primeira Infância, este último executado por meio de convênio com os municípios, passando pelos investimentos de mais de R$ 700 milhões em pesquisa e inovação.

“Nós sabemos das dificuldades encontradas pelos municípios. Como o Estado fez o dever de casa e tem grande capacidade de investimento, nós decidimos atuar na educação como um grande sistema, que passa pela Primeira Infância, o Ensino Fundamental, o Médio, até a universidade”, destacou o governador.

“O Governo Federal lançou, para o Ensino Médio, programas importantes como o Pé de Meia, para manter o aluno na escola. E, aqui na Paraíba, temos um grande programa, que é o Passe Livre Estudantil, beneficiando alunos do 9° ano do Ensino Fundamental e todos do Ensino Médio na Região Metropolitana de João Pessoa e Campina Grande, com investimentos superiores a R$ 89 milhões e também com o mesmo objetivo do Pé de Meia, que é combater a evasão escolar”, acrescentou, ainda, o gestor paraibano, lembrando outras ações, como a modernização dos laboratórios e o Programa Conexão Mundo, que promove intercâmbio entre alunos do Ensino Médio e também Técnico.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), Claudio Furtado, evidenciou os investimentos do Governo da Paraíba na educação profissional e tecnológica. “Essas parcerias são interessantes, já que o Estado tem uma base muito forte no ensino técnico e tecnológico. Essa questão do Propag pode potencializar ainda mais toda essa política em prol da educação técnica — são ações que convergem com as do Governo”, completou.

O Propag prevê que parte da economia gerada com a renegociação da dívida dos estados com a União seja investida em educação técnica, com o objetivo de fortalecer o mercado de trabalho.

A diretora de Relações Institucionais do Grupo Ser, Betânia Fidalgo, externou satisfação com o resultado da reunião com o governador João Azevêdo. “A Paraíba tem um trabalho de EPT já consolidado no Estado. Viemos aqui apresentar o nosso programa no Propag para aumentar as ofertas, os cursos — fazer com que os jovens tenham seus cursos técnicos com muita qualidade. O Grupo Ser, por meio da Mauricio de Nassau, se preparou de forma muito exitosa para a gente firmar essa parceria. Foi uma primeira conversa, mas foi uma satisfação conhecer pessoalmente o governador, a sua inteligência e o seu dinamismo e tudo que a Paraíba já tem”, disse.

A reitora da UniNassau, Érica Pacheco, falou das expectativas após a reunião. “A UniNassau vem crescendo cada vez mais, não só na Paraíba, mas no Brasil como um todo. E estamos de mãos dadas com o Governo para trazermos cursos técnicos, que possam oferecer qualidade não apenas para os alunos, mas para toda a população, que vai ser beneficiada com esse tipo de formação”, comentou.

A reunião entre o governador João Azevêdo e representantes do Grupo Ser Educacional foi acompanhada, ainda, pelo secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins, assim como pela diretora da Educação Técnica do Grupo Ser Educacional, Beatriz Padovane.