Funsat oferta 1.228 vagas nesta terça-feira (27) – CGNotícias

Por MRNews



A Funsat (Fundação Social do Trabalho) auxilia, nesta terça-feira (27), um total de 121 empresas de Campo Grande na busca por mão de obra. A boa notícia é para o trabalhador que mantém o cadastro ativo na Agência de Empregos do órgão, onde 1.228 vagas estão disponíveis para intermediação na data.

Ao todo, são 107 profissões com processos de recrutamento abertos, sendo 55 delas voltadas a contratações com treinamento remunerado. Nesses casos, não é exigida experiência prévia, mas o candidato deve demonstrar aptidões durante a entrevista com o empregador para ser selecionado. Esse perfil de captação contempla funções como atendente de lojas (19 vagas), classificador de grãos (5), garçom (10), repositor de mercadorias (67) e servente de obras (14).

Já para cargos que exigem qualificação técnica ou experiência específica, há oportunidades para açougueiro (10 vagas), alimentador de linha de produção (15), auxiliar de cozinha (14), consultor de vendas (5), farmacêutico (2), magarefe (5), além de 17 vagas para motorista de caminhão.

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As opções de trabalho temporário somam 42 vagas, distribuídas em cinco funções. Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), estão disponíveis 92 vagas, contemplando quatro funções: auxiliar de confecção (80), vigilante (10), estoquista (1) e uma vaga urgente para auxiliar administrativo.

As informações completas podem ser consultadas presencialmente na Funsat, localizada no piso térreo do prédio da pasta, com atendimento das 7h às 16h.

A Fundação está situada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. Orientações adicionais sobre a intermediação de vagas podem ser obtidas nas redes sociais oficiais: Instagram @funsat.cg e Facebook Funsatcampograndems. O telefone para contato é (67) 4042-0585, ramal 5837.

Confira o Painel de Empregos completo desta terça-feira, 27 de janeiro.

https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/

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