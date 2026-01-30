‘essa dor não é em vão’

Raphaella Brilhante, médica e ex-esposa do cantor João Lima, agradeceu o apoio que recebeu após denunciar o caso de violência doméstica. Nas redes sociais, a vítima publicou uma nota onde afirma que as mensagens de carinho estão dando sentido a “uma dor que jamais deveria existir”. A médica denunciou João Lima à Polícia Civil e ele foi preso na manhã da segunda-feira (26) após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça. João Lima está no presídio do Róger.

As agressões repercutiram após a divulgação de vídeos que mostram as agressões contra a ex-esposa. A vítima denunciou o caso na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), no Centro de João Pessoa. Ela também recebeu uma medida protetiva após denunciar o caso à Polícia Civil.

Depois da prisão do cantor, Raphaella Brilhante publicou uma nota nas redes sociais agradecendo o apoio da sociedade. Segundo a médica, as mensagens e o carinho das pessoas estão a ajudando a superar o momento, e dão sentido “a uma dor que jamais deveria existir”.

Raphaella também afirmou que “a dor é imensa”, mas disse que se conforta profundamente por saber que a história dela tem “servido de força, coragem e alerta para outras mulheres” (leia o relato completo abaixo).

Raphaella Brilhante relata que restrições à rotina começaram antes da violência física. Reprodução / TV Cabo Branco

VEJA TAMBÉM:

Veja o relato:

“Antes de qualquer coisa, eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus por ter ouvido o meu pedido de socorro naquele momento. Por ter me permitido estar viva. Por ter me sustentado quando eu achei que não conseguiria sobreviver.

As dores são imensas. A dor é imensa. Eu não estou bem. Tudo ainda dói, no corpo, na alma, na memória. Mas, mesmo em meio a tudo isso, eu tenho sentido algo que me levanta todos os dias: o apoio de vocês. Cada mensagem, cada palavra de carinho, cada gesto de empatia tem sido como uma mão segurando a minha quando eu achei que cairia.

E, aos poucos, eu tenho percebido algo muito forte: quando eu me levanto, eu não estou me levantando sozinha. Eu estou me levantando com uma multidão comigo.

Saber que a minha história tem servido de força, de coragem e de alerta para outras mulheres me conforta profundamente. Dá sentido a uma dor que jamais deveria existir.

Se tudo isso que eu vivi puder salvar outras vidas, despertar consciências ou fazer alguém reconhecer um limite antes que seja tarde, então essa dor não é em vão.

Eu me permito ser instrumento de cura, enquanto, com a ajuda de Deus e de cada um de vocês, o meu próprio corpo e o meu coração também vão sendo curados.

Obrigada por essa corrente do bem. Obrigada por me lembrarem, todos os dias, que eu sobrevivi e que não estou sozinha“.

Entenda o caso

Os vídeos que mostram supostas agressões do cantor João Lima contra a ex-esposa passaram a circular nas redes sociais na manhã do último sábado (24).

O depoimento da vítima foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em João Pessoa, que funciona na Central de Polícia Civil, também no sábado.

Com a repercussão do caso, a médica Raphaella Brilhante, ex-esposa do cantor, fez uma publicação nas redes sociais em que confirmou, de forma pública, as agressões sofridas. No texto, ela afirmou enfrentar “uma dor que atravessa o corpo, a alma e a história” e disse que “não há palavras que expliquem o impacto disso na vida de alguém”.

João Lima é neto do cantor Pinto do Acordeon, que morreu em 2020, aos 72 anos, em decorrência de câncer.

Entrevista com a médica Raphaella Brilhante