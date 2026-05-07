Viva o Centro com Música traz Túlio Melo em tributo a Frank Sinatra nesta quinta-feira

O cantor Túlio Melo será atração desta quinta-feira (29) do projeto Viva o Centro com Música. Ele se apresenta acompanhado da Big Band Rubacão Jazz, a partir das 18h, no Centro Cultural São Francisco (CCSF), Centro Histórico. Nesta apresentação, em especial, Túlio Melo e a Big Band apresentam um repertório exclusivo com músicas de Frank Sinatra, com clássicos do cronista de Nova Jersey (EUA), a exemplo de My Way, New York, New York, Fly Me To The Moon e Strangers In The Night.

O Viva o Centro com Música integra as ações do programa ‘Viva o Centro a Pé’, iniciativa da Prefeitura de João Pessoa, por meio das Secretarias de Turismo (Setur) e de Ciência e Tecnologia (Secitec), em parceria com a Agência de Inovação Tecnológica de João Pessoa (Inovatec-JP). A proposta é fortalecer a ocupação cultural do Centro Histórico, promovendo arte, inovação e valorização do patrimônio.

O evento é gratuito para todos os públicos e o estacionamento para carros e motos é livre, com acesso por trás do CCSF, no Roger.

Cantor – Túlio Melo é natural de João Pessoa e desde criança é envolvido com música. Aos 15 anos começou a se dedicar com mais seriedade, quando iniciou seus estudos na Escola de Música Antenor Navarro. Por três anos estudou piano erudito e técnica vocal com a professora Sara Martins. Em 2009, começou a cursar canto lírico na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). No ano seguinte foi um dos finalistas como intérprete da Mostra Sesc de Música Paraibana.

Cantor profissional há mais de cinco anos, vem se especializando em jazz e presta consultoria para vários cantores da Paraíba. Desde 2010 trabalha em Navios de Cruzeiro, mostrando seu talento para plateias de vários países, dentre eles, Alemanha, França, Espanha, Itália, Argentina e Portugal. No seu currículo consta participação em bandas bailes da Capital paraibana, além de realizar trabalhos na Galeria Produções Artísticas, empresa da qual fez seu primeiro musical.

Rubacão Jazz – O maestro da Big Band Rubacão Jazz, Alexandre Magno, comentou que fará a abertura desta temporada seguindo a tradição de interpretar clássicos do jazz, como aquelas compostas pelo trombonista, compositor e maestro Gleen (jazz da Costa Leste), um jazz mais recente tendo como foco os solistas trombonistas, a Música Paraibana do Maestro Vilor e música brasileira escrita pelo trombonista americano John Fedchock. Para o encerramento, clássicos do frevo.

Os Feijões Mágicos – Já na programação da sexta-feira (30), o grupo Curta Ópera PB apresenta a miniópera Os Feijões Mágicos, com música e direção de Carlos Anísio e textos, dramaturgia e direção de produção de Valeska Picado. A apresentação é uma livre adaptação do clássico conto ‘João e o Pé de Feijão’. Ambientada no universo do circo, a história ganha novos contornos, com artistas revelando a trama de forma criativa e encantadora para públicos de todas as idades.

Construído no formato de ópera, o concerto une música, teatro e performance, com cantores e atores dando vida a personagens cheios de energia e imaginação. A montagem reúne cerca de quarenta profissionais, entre músicos, intérpretes, cenógrafos, figurinistas e técnicos de luz, som e gravação. O espetáculo envolve ainda o Curta Ópera PB, Engenho Imaginário e Fazendo Arte, além dos cantores líricos Izadora França, Leonardo Domingos e Klaiton D’Araújo, e pianistas.

Curta Ópera PB – É um grupo de canto lírico paraibano que surgiu em 2024, após apresentações no Viva o Centro com Música. É formado pelos cantores Izadora França, Leonardo Domingos, Klaiton D´Araújo e Paulo Brasil, além de dois pianistas selecionados a cada temporada do projeto. O grupo é conduzido pelo professor e maestro Carlos Anísio. As apresentações do Curta Ópera PB acontecem sempre na nave central do CCSF, com repertório composto por música de câmara.