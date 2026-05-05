saiba como assinar o plano para assistir

O Campeonato Paraibano 2026 já começou O estadual começa no dia 17 de janeiro, e a Rede Paraíba chega com a maior oferta de jogos do estadual no pay-per-view. São três planos que o assinante pode escolher para acompanhar o seu time na busca pelo título. Confira como assinar o seu pacote através no Jornal da Paraíba.

Campeonato Paraibano 2026 será novamente na Rede Paraíba. (Arte: Jornal da Paraíba)

Para garantir o plano desejado, é necessário acessar a página do Campeonato Paraibano no Jornal da Paraíba. Lá, você escolhe o pacote e assina a maior oferta de jogos do estadual da Paraíba.

O Campeonato Paraibano de 2026 tem a participação de 10 clubes: Atlético-PB, Botafogo-PB, Campinense, Confiança-PB Esporte de Patos, Nacional de Patos, Pombal, Serra Branca, Sousa e Treze. A primeira rodada começa no dia 17 de janeiro.

As partidas (exceção àquelas com mando de Botafogo-PB e Serra Branca) são oferecidas no pay-per-view. Os pacotes são: Individual, Meu Time e o Sócio-Paraibano. O pagamento pode ser feito por cartão crédito, débito em conta e também por Pix.

Campeonato Paraibano 2026: conheça os planos

Individual

O plano Individual é aquele para a torcida paraibana acompanhar o jogo da rodada. Por R$ 24,90, você garante uma partida do Campeonato Paraibano 2026, que fica a sua escolha. Basta acessar o app e escolher o jogo que deseja assistir.

Conheça o plano Individual. (Foto: Reprodução/RedeOn)

Meu Time

No plano Meu Time, a torcida paraibana pode acompanhar a jornada do clube do coração da 1ª rodada até, quem sabe, o título. Por R$ 94,70, você garante os jogos do seu time. Basta preencher o cadastro e selecionar o clube disponível para acompanhar as partidas.

Conheça o plano Meu Time. (Foto: Reprodução/RedeOn)

Sócio-Paraibano

Por fim, o plano Sócio-Paraibano chega com a maior oferta de jogos do Campeonato Pararaibano 2026. Por R$ 289,90, você garante as principais partidas do estadual.

Conheça o plano Sócio-Paraibano. (Foto: Reprodução/RedeOn)

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