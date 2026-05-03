Agências do INSS fazem mutirão para atendimento extra neste sábado (24) e domingo (25); entenda

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) irão funcionar em todo o país, com atendimento presencial, neste sábado (24) e domingo (25). O objetivo do atendimento extra é compensar a suspensão dos serviços nos dias 28, 29 e 30 de janeiro.

De acordo com o INSS, a suspensão acontece por conta de melhorias programadas nos sistemas previdenciários. A ideia é modernizar os sistemas, para assegurar maior estabilidade, segurança e eficiência nos atendimentos. Só nesta semana, o aplicativo Meu INSS ficou três dias consecutivos fora do ar.

Com o mutirão, os beneficiários que possuíam atendimento agendado para esses dias poderão seguir com o processo. Em todas as unidades do mutirão, o funcionamento terá início a partir das 7h e segue até a conclusão de todos os atendimentos.

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Segundo o INSS, todos os beneficiários que preferem seguir com o atendimento em dia útil, poderão reagendar para a semana seguinte.

O atendimento digital funcionará só até o dia 27, por meio do site e aplicativo Meu INSS, e da central telefônica 135. Dos dias 27 à 31, os canais remotos também ficaram indisponíveis.

Na Paraíba, o atendimento será realizado nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras e Monteiro.

Locais para atendimento

João Pessoa

APS Tambaúzinho (Rua Ovídio Gouveia, s/n, bairro Pedro Gondim). O atendimento será nos dias 24 e 25, apenas para perícias médicas, não havendo avaliações sociais.

Campina Grande

Agência Dinamérica (Avenida Dinamérica, s/n, bairro Santa Rosa). O atendimento será nos dias 24 e 25, realizando apenas perícias médicas.

Agência Catolé (Rua Vig. Calixto, 418, bairro Catolé). Funciona no dia 24 apenas para avaliações sociais.

Agência Tiradentes (Rua Cel. João Lourenço Porto, 89, Centro). O atendimento acontecerá nos dias 24 e 25, apenas com avaliações sociais.

Cajazeiras e Monteiro

Nesses municípios, o mutirão será no dia 24. No caso da unidade de Cajazeiras serão realizadas perícias médicas, e em Monteiro, avaliações sociais.

Condições para atendimento e documentação exigida

Documento de identificação;

Laudos médicos;

Informar o nome para a confirmação do agendamento prévio nos dias 28, 29 e 30.

Após esse primeiro momento, o beneficiário será encaminhado para triagem e realização da perícia ou avaliação.