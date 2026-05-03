Agências do INSS fazem mutirão para atendimento extra neste sábado (24) e domingo (25); entenda
As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) irão funcionar em todo o país, com atendimento presencial, neste sábado (24) e domingo (25). O objetivo do atendimento extra é compensar a suspensão dos serviços nos dias 28, 29 e 30 de janeiro.
De acordo com o INSS, a suspensão acontece por conta de melhorias programadas nos sistemas previdenciários. A ideia é modernizar os sistemas, para assegurar maior estabilidade, segurança e eficiência nos atendimentos. Só nesta semana, o aplicativo Meu INSS ficou três dias consecutivos fora do ar.
Com o mutirão, os beneficiários que possuíam atendimento agendado para esses dias poderão seguir com o processo. Em todas as unidades do mutirão, o funcionamento terá início a partir das 7h e segue até a conclusão de todos os atendimentos.
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Segundo o INSS, todos os beneficiários que preferem seguir com o atendimento em dia útil, poderão reagendar para a semana seguinte.
O atendimento digital funcionará só até o dia 27, por meio do site e aplicativo Meu INSS, e da central telefônica 135. Dos dias 27 à 31, os canais remotos também ficaram indisponíveis.
Na Paraíba, o atendimento será realizado nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras e Monteiro.
Locais para atendimento
João Pessoa
- APS Tambaúzinho (Rua Ovídio Gouveia, s/n, bairro Pedro Gondim). O atendimento será nos dias 24 e 25, apenas para perícias médicas, não havendo avaliações sociais.
Campina Grande
- Agência Dinamérica (Avenida Dinamérica, s/n, bairro Santa Rosa). O atendimento será nos dias 24 e 25, realizando apenas perícias médicas.
- Agência Catolé (Rua Vig. Calixto, 418, bairro Catolé). Funciona no dia 24 apenas para avaliações sociais.
- Agência Tiradentes (Rua Cel. João Lourenço Porto, 89, Centro). O atendimento acontecerá nos dias 24 e 25, apenas com avaliações sociais.
Cajazeiras e Monteiro
- Nesses municípios, o mutirão será no dia 24. No caso da unidade de Cajazeiras serão realizadas perícias médicas, e em Monteiro, avaliações sociais.
Condições para atendimento e documentação exigida
- Documento de identificação;
- Laudos médicos;
- Informar o nome para a confirmação do agendamento prévio nos dias 28, 29 e 30.
Após esse primeiro momento, o beneficiário será encaminhado para triagem e realização da perícia ou avaliação.