AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2026

Por MRNews



Reconheço a inexigibilidade de licitação, fundamentada no artigo 74, inciso II, da Lei nº 14133/21, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico, constantes no processo abaixo, tendo como objeto a Contratação da empresa BRUTO MEMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, para a realização de show da dupla Bruno & Barretto, no dia 14 de fevereiro de 2026, no âmbito do evento “1º Carnalaço de Bonito” (37º Encontro Estadual de Clubes de Laço), promovido pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, no município de Bonito/MS.

AUTORIZO a despesa, em cumprimento às determinações contidas na Lei retro mencionada.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2026

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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2026

FAVORECIDO: BRUTO MEMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME

CNPJ Nº 43.998.179/0001-20

VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 39/2025 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO/MS. – Prefeitura Municipal de Bonito

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PRAZO: 90 dias.

Bonito-MS, 23 de janeiro de 2026.

Josmail Rodrigues

Prefeito Municipal.