Seleção oferece 100 vagas para alfabetizador da EJA com bolsa de R$ 1,2 mil, em João Pessoa

Foto: Reprodução/Governo da Paraíba

Estão abertas 100 vagas para atuar como alfabetizador voluntário na Educação de Jovens e Adultos (EJA), com bolsa mensal de R$ 1,2 mil. O edital foi divulgado nesta quinta-feira(22), pela Prefeitura de João Pessoa.

As inscrições podem ser feitas on-line e seguem até 2 de fevereiro, às 23h59. A seleção será feita por meio de processo seletivo simplificado, com análise curricular e entrevista acompanhada de uma questão escrita discursiva.

LEIA TAMBÉM:

Os selecionados vão atuar com carga horária de 20 horas semanais. A função envolve a mobilização e a busca ativa de jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos que não dominam a leitura, a escrita e o letramento matemático. Cada turma deverá ter, no mínimo, 20 alfabetizandos matriculados.

Quem pode participar da seleção

Para concorrer às vagas, o candidato precisa atender a critérios básicos definidos no edital. É obrigatório ser brasileiro nato ou naturalizado e ter, no mínimo, 18 anos de idade.

Também é exigido possuir formação de nível médio na modalidade normal ou estar cursando, a partir do 5º período, uma licenciatura em qualquer área do conhecimento. Além disso, o candidato deve comprovar disponibilidade para cumprir 20 horas semanais de atividades.

O processo seletivo será realizado entre os dias 21 de janeiro e 4 de março de 2026. A seleção ocorre em três etapas: inscrição, análise curricular e entrevista acompanhada de uma questão escrita discursiva sobre a temática da alfabetização na EJA.

Na análise curricular, são atribuídas pontuações conforme formação acadêmica e experiência profissional. Já na entrevista, serão avaliados critérios como capacidade de argumentação, interesse pela função, conhecimento sobre alfabetização de jovens, adultos e idosos e expressão escrita.

Documentos exigidos na inscrição

No momento da inscrição on-line, o candidato deve anexar, obrigatoriamente, imagens legíveis dos seguintes documentos:

Carteira de Identidade (frente e verso)

CPF

Comprovante de residência

Comprovante de escolaridade mínima exigida

Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais

Currículo simplificado com documentos comprobatórios

Certidão negativa de antecedentes criminais (Polícia Civil)

Certidão negativa criminal da Justiça Estadual (do domicílio)

Certidão negativa criminal da Justiça Federal – 5ª Região

Declaração de disponibilidade para atuar 20 horas semanais (Anexo IV)

Comprovante de regularidade com o serviço militar (para candidatos do sexo masculino)

Laudo médico, no caso de candidato que se declarar pessoa com deficiência

A ausência de qualquer um dos documentos obrigatórios resulta na invalidação imediata da inscrição.