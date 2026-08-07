Seleção oferece 100 vagas para alfabetizador da EJA com bolsa de R$ 1,2 mil, em João Pessoa
Estão abertas 100 vagas para atuar como alfabetizador voluntário na Educação de Jovens e Adultos (EJA), com bolsa mensal de R$ 1,2 mil. O edital foi divulgado nesta quinta-feira(22), pela Prefeitura de João Pessoa.
As inscrições podem ser feitas on-line e seguem até 2 de fevereiro, às 23h59. A seleção será feita por meio de processo seletivo simplificado, com análise curricular e entrevista acompanhada de uma questão escrita discursiva.
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Os selecionados vão atuar com carga horária de 20 horas semanais. A função envolve a mobilização e a busca ativa de jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos que não dominam a leitura, a escrita e o letramento matemático. Cada turma deverá ter, no mínimo, 20 alfabetizandos matriculados.
Quem pode participar da seleção
Para concorrer às vagas, o candidato precisa atender a critérios básicos definidos no edital. É obrigatório ser brasileiro nato ou naturalizado e ter, no mínimo, 18 anos de idade.
Também é exigido possuir formação de nível médio na modalidade normal ou estar cursando, a partir do 5º período, uma licenciatura em qualquer área do conhecimento. Além disso, o candidato deve comprovar disponibilidade para cumprir 20 horas semanais de atividades.
O processo seletivo será realizado entre os dias 21 de janeiro e 4 de março de 2026. A seleção ocorre em três etapas: inscrição, análise curricular e entrevista acompanhada de uma questão escrita discursiva sobre a temática da alfabetização na EJA.
Na análise curricular, são atribuídas pontuações conforme formação acadêmica e experiência profissional. Já na entrevista, serão avaliados critérios como capacidade de argumentação, interesse pela função, conhecimento sobre alfabetização de jovens, adultos e idosos e expressão escrita.
Documentos exigidos na inscrição
No momento da inscrição on-line, o candidato deve anexar, obrigatoriamente, imagens legíveis dos seguintes documentos:
- Carteira de Identidade (frente e verso)
- CPF
- Comprovante de residência
- Comprovante de escolaridade mínima exigida
- Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais
- Currículo simplificado com documentos comprobatórios
- Certidão negativa de antecedentes criminais (Polícia Civil)
- Certidão negativa criminal da Justiça Estadual (do domicílio)
- Certidão negativa criminal da Justiça Federal – 5ª Região
- Declaração de disponibilidade para atuar 20 horas semanais (Anexo IV)
- Comprovante de regularidade com o serviço militar (para candidatos do sexo masculino)
- Laudo médico, no caso de candidato que se declarar pessoa com deficiência
A ausência de qualquer um dos documentos obrigatórios resulta na invalidação imediata da inscrição.