Sol Maior apresenta Pedrinho do Trombone e Gil Violão

O projeto Sol Maior apresenta, nesta sexta-feira (23), o instrumentista Pedrinho do Trombone e Gil Violão. Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o evento acontece no Hotel Globo, Centro Histórico da cidade, a partir das 16h, e o acesso é gratuito.

“Nós estamos realizando o Sol Maior há quatro anos e é um projeto de sucesso. Com essa ação, temos garantido ao morador de João Pessoa e ao turista uma experiência única de fruição, admiração e contemplação do pôr do sol ali no Hotel Globo, acompanhado da boa música de João Pessoa e da Paraíba. Criamos, com esse projeto, um mercado novo para a música instrumental. É uma iniciativa de grande sucesso e tem dado vida ao Hotel Globo e ao Centro Histórico, onde mantemos abertas, de forma permanente, duas galerias de arte”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Para Pedrinho do Trombone, o Sol Maior é um momento essencial para a cultura da cidade: “Além de ser um evento gratuito onde é apresentada uma série de concertos para a comunidade às sextas-feiras, com um belíssimo pôr do sol da nossa querida João Pessoa. Me sinto lisonjeado em participar. Ali podemos mostrar a nossa qualidade musical e levar a leveza da música para todos”, pontua.

O repertório traz músicas variadas como Além do arco-íris; Seguindo no trem azul, composta por Lô Borges e gravada por Roupa Nova; Paraíba joia rara, de Ton Oliveira; Pedacinho do céu, Sampa, As rosas não falam, entre outras.

Além destas canções, os artistas vão tocar O Trenzinho do Caipira, do compositor Heitor Villa Lobos, que celebra o pôr do sol. “Estamos muito ansiosos para a nossa apresentação”, completa o artista.