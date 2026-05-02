estudantes de São José do Seridó são aprovados no IFRN 2026

A Prefeitura de São José do Seridó celebra, com muita alegria, a aprovação de estudantes do município no IFRN 2026. A conquista representa não apenas o resultado do esforço individual de cada aluno, mas também a força de uma rede de apoio formada por famílias, escola e comunidade, que acredita no poder transformador da educação.





A Gestão Municipal parabeniza todos os aprovados por essa vitória tão significativa e destaca que cada aprovação simboliza dedicação, perseverança e sonhos que seguem ganhando novos caminhos.





Reafirmando o compromisso com o futuro da juventude, a Prefeitura reforça que continuará investindo em iniciativas e oportunidades que fortaleçam a educação, ampliem horizontes e contribuam para a construção de um São José do Seridó cada vez melhor.





Parabéns aos aprovados! Que esta conquista seja apenas o início de muitas outras vitórias.