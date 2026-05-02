sábado, maio 2, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

estudantes de São José do Seridó são aprovados no IFRN 2026

admin1

A Prefeitura de São José do Seridó celebra, com muita alegria, a aprovação de estudantes do município no IFRN 2026. A conquista representa não apenas o resultado do esforço individual de cada aluno, mas também a força de uma rede de apoio formada por famílias, escola e comunidade, que acredita no poder transformador da educação.


A Gestão Municipal parabeniza todos os aprovados por essa vitória tão significativa e destaca que cada aprovação simboliza dedicação, perseverança e sonhos que seguem ganhando novos caminhos.


Reafirmando o compromisso com o futuro da juventude, a Prefeitura reforça que continuará investindo em iniciativas e oportunidades que fortaleçam a educação, ampliem horizontes e contribuam para a construção de um São José do Seridó cada vez melhor.


Parabéns aos aprovados! Que esta conquista seja apenas o início de muitas outras vitórias.

Você pode gostar também

São José do Seridó continua vacinando jovens com 18 anos ou mais

admin1

GESTÃO MUNICIPAL CONCLUI 2021 COM TODOS OS SALÁRIOS EM DIA E PAGOS DENTRO DO MÊS TRABALHADO

admin1

Arte em Cena 2026 homenageia Herbert Vianna e reforça valorização da cultura paraibana nas escolas estaduais — Governo da Paraíba

admin1