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Produção de veículos cresce 3,5% em 2025

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Por MRNews

A produção brasileira de veículos – o que inclui automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões – registrou alta de 3,5% no ano passado, somando 2,64 milhões de unidades. A informação foi divulgada hoje (15) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Segundo a associação, esse crescimento se deu principalmente por causa dos veículos leves e mantém o país entre os maiores produtores do mundo.

As vendas totalizaram 2,69 milhões de unidades, o que representou aumento de 2,1% em relação ao ano anterior. Quanto às exportações, o crescimento foi de 32,1%, com quase 529 mil unidades comercializadas no período.

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“Esperávamos mais, mas não foi um ano ruim para o setor. Ainda assim foi um ano com dados positivos”, disse o presidente da entidade, Igor Calvet.

Dezembro

No mês de dezembro, os emplacamentos de veículos tiveram crescimento de 17,1% em relação a novembro e de 8,5% em relação ao mesmo mês de 2024, com 279,4 mil unidades comercializadas. Segundo a Anfavea, esse crescimento se deve principalmente ao excesso de estoques.

As exportações, no entanto, caíram 47,7% na comparação mensal e 38,1% na comparação anual, com 18,7 mil unidades vendidas. Este foi o pior mês desde abril de 2020, destacou o presidente da entidade, Igor Calvet.

Quanto à produção, a queda foi de 15,8% em relação a novembro e de -3,9% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, com 184 mil unidades produzidas.

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