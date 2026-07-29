Prefeitura e Sudeco alinham realização da Caravana em Bonito

Por MRNews



Na manhã desta quarta-feira (14), o secretário de Governo, Jary Neto, a vice-prefeita Juliane Salvadori e o diretor de Turismo de Bonito, Elias Oliveira se reuniram com Jean Fernandes, consultor e coordenador de Caravanas da Sudeco, e com os assessores Reginaldo Modesto de Oliveira e Thiago Monaco Marques, para tratar da realização da Caravana da Sudeco em Bonito, prevista para março de 2026.

O encontro teve como objetivo discutir os detalhes iniciais do evento, que deve reunir autoridades, gestores públicos, empreendedores, produtores rurais e representantes de instituições financeiras, oferecendo orientação técnica e acesso a informações sobre políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional.

A Caravana da Sudeco é uma iniciativa que percorre municípios da região Centro-Oeste levando atendimento direto à população, com foco na apresentação de programas de fomento, linhas de crédito, apoio a projetos produtivos e esclarecimentos sobre financiamentos voltados a pequenos, médios e grandes empreendedores. A proposta é aproximar a Sudeco dos municípios, facilitando o acesso a oportunidades de investimento e contribuindo para o fortalecimento da economia local.

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Durante a reunião, foram abordados pontos como estrutura do evento, público-alvo e parcerias institucionais, reforçando a importância da ação para impulsionar o desenvolvimento de Bonito e da região. A expectativa é que a Caravana amplie o diálogo com a comunidade, estimule novos projetos e gere oportunidades para diferentes setores do município. A população deve acompanhar os canais oficiais da Prefeitura, onde em breve serão divulgados a data e o local do evento.