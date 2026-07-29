Prefeitura de João Pessoa abre inscrições para novas turmas do curso ‘Digital para Todos’

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), em parceria com o Instituto de Educação e Cidadania (IEC Brasil), dará início à formação de novas turmas do curso ‘Digital para Todos’, uma iniciativa voltada à promoção da inclusão digital e ao fortalecimento da autonomia da população, com atenção especial ao público idoso.

O curso tem como objetivo facilitar o uso da tecnologia no dia a dia, auxiliando os participantes a utilizarem o celular de forma simples, prática e acessível. Durante as aulas, os alunos aprenderão a manusear aplicativos úteis, compreender as principais funções do aparelho e ampliar o acesso à informação e aos serviços digitais.

As aulas acontecerão na modalidade presencial, e cada participante deverá levar seu próprio celular para acompanhar as atividades. O curso é composto por dez aulas, realizadas em dois ou três dias na semana, com turmas formadas por até 30 alunos.

No turno da manhã, as aulas ocorrerão às segundas, quartas e sextas-feiras, no Cras Grotão. Já no turno da tarde, as atividades serão realizadas às segundas e quartas-feiras, no Cras Volante Roger, e às terças e quintas-feiras, no Cras Padre Zé. A previsão de início das aulas é para o mês de fevereiro, e as inscrições já estão abertas, seguindo até o preenchimento total das vagas.

Inscrições – As inscrições devem ser feitas nos Cras onde os cursos vão acontecer. Para se inscrever, é necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de residência. Todas as documentações devem ser apresentadas em xerox.