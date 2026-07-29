Prefeito anuncia apoio ao 27º Congresso Nacional do Ministério Público que será realizado em João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena se reuniu, nesta quinta-feira (15), com representantes do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e anunciou apoio ao 27º Congresso Nacional do Ministério Público, que será realizado em João Pessoa entre os dias 16 e 19 de novembro de 2027. A expectativa é do evento reunir cerca de 3 mil pessoas, entre congressistas, palestrantes e acompanhantes, para discussões jurídicas, sociais, institucionais e associativas.

“A minha gratidão ao Ministério Público que vai fazer o encontro nacional em João Pessoa, no ano de 2027, mas com um planejamento para corresponder à demanda e à grandeza desse encontro nacional. Esse é mais um passo para demonstrar a capacidade da nossa cidade para receber grandes eventos. A nossa qualidade de acolher e o compromisso de fazer com que esse crescimento seja de forma sustentável”, destacou Cícero Lucena.

O 27º Congresso Nacional do Ministério Público é promovido pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), órgão de representação dos procuradores e promotores de Justiça do Brasil, e pela Associação Paraibana do Ministério Público (APMP/PB), com apoio do Ministério Público da Paraíba (MPPB). O encontro busca promover o aperfeiçoamento do Parquet brasileiro e o fortalecimento de sua relação com os demais poderes e com a sociedade.

“Para que um evento dessa magnitude se realize, nós precisamos que toda a comunidade local esteja envolvida e a Prefeitura de João Pessoa é um ator fundamental para que isso ocorra. O evento reúne mais de três mil membros do Ministério Público de todo o País e traz para a cidade muitos benefícios, já que os recursos vão ser injetados na economia durante uma semana de evento, além da propaganda que se faz da cidade”, afirmou Leonardo Quintans, procurador-geral de Justiça da Paraíba.

Adriana França, presidente da Associação Paraibana do Ministério Público, afirmou que trazer esse evento para a Paraíba é extremamente importante para os promotores e procuradores de Justiça de todo o Brasil. “Porque fortalece o debate institucional e a troca de experiências. Além disso, o congresso irá contribuir de forma significativa para o desenvolvimento econômico da Paraíba e para a projeção institucional de João Pessoa no cenário nacional”, ressaltou.