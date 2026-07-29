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SEXAGÉSIMO BOLETIM DE 2021 APONTA NOVO AUMENTO DE CASOS E MUNICÍPIO PASSA A TER 19 INFECTADOS PELA COVID-19

admin1

A Prefeitura de São José do Seridó (PMSJS), através da Secretaria de Saúde (SESAD), comunica a população local sobre a situação epidemiológica de COVID-19 no município. Desta vez, os dados são referentes a esta quarta-feira (12).

Os casos notificados chegaram ao patamar de 1163. Existem 50 casos suspeitos e os confirmados somam 419. Ao todo são 694 casos descartados. Até o presente momento não há nenhum caso de óbito.

No município existem 19 pessoas infectadas pela COVID-19; destas, 18 seguem em tratamento domiciliar e uma está internada. O número de munícipes recuperados chegou ao patamar de 400.

Existem 59 pessoas sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são de munícipes que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para a COVID-19.

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*Texto atualizado às 09h30 de 13/05/2021

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