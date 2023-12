Projeto copiado? Nova Mataraca é igual a ‘distrito futurista’ na China

O projeto da Nova Mataraca, no Litoral Norte da Paraíba, anunciado nesta segunda-feira (11) pelo grupo chinês Brasil CRT, é uma cópia do projeto de “distrito futurista” na cidade sede da Baía de Shenzhen, na China, conforme apuração exclusiva conjunta do blog Conversa Política e do g1 Paraíba.

A conclusão aconteceu após comparar a apresentação feita no evento da prefeitura de Mataraca, por um representante da empresa chinesa, exibindo um modelo com imagens idênticas ao projeto desenvolvido pelo estúdio de arquitetura dinamarquês Henning Larse, com sede em Copenhagen.

A empresa dinamarquesa foi uma das três vencedoras selecionadas para colaborar no projeto de um novo distrito de 5,5 milhões de m² que se tornará o novo centro de Shenzhen. A cidade, tratada como novo Vale do Silício, é o lar de uma série de gigantes dedicados à inovação e tecnologia, como Tencent, Huawei e ZTE.

Para estabelecer Shenzhen como o coração da Grande Baía e consolidar sua posição como o principal centro de inovação da China, Henning Larsen conta em seu site que “imaginou um ambicioso Masterplan que muda paradigmas do planejamento urbano chinês e define o padrão para a cidade verde, sustentável e habitável da China do Futuro”.

Algo muito parecido com os argumentos ‘vendidos’ na apresentação da cidade inteligente no Litoral Norte paraibano…

Ao g1 Paraíba, a prefeitura de Mataraca afirmou que desconhece o projeto chinês de Shenzen e que o grupo também não informou nada sobre a existência de outro projeto que seria parecido com o de Mataraca. A empresa Henninglarsen, autora do projeto, também foi procurada via e-mail, mas não houve resposta. A reportagem também tentou resposta do grupo chinês Brasil CRT, mas não conseguiu contato de representantes.

Vídeo comparativo dos projetos de Nova Mataraca e Nova Shenzen