Bauru x Pato ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (13/12)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Bauru x Pato hoje, HOJE (13/12) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o Bauru time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Assim, a competição em especial, será transmitido pela DAZN, pela TV local, Pela TV CULTURA, mas ainda tem mais. Além disto, ainda haverão transmissões pelo Youtube! . Aliás, CONFIRA a seguir a agenda completa de transmissões da NBB desta semana. No streaming, a DAZN e nos canais da ESPN, além da ESPN WATCH, a transmissão pode acontecer . Na temporada passada, o Facebook transmitia também partidas. Neste ano, ainda não foi anunciado o streaming neste canal. Abaixo, uma agenda completa das transmissões e jogos de hoje na NBB.

Bauru Basket Enfrenta Pato Basquete na Rodada 10 do NBB: Análise e Expectativas

O campeonato de basquete do Brasil segue agitado, e nesta quinta-feira, 13 de dezembro, Bauru Basket e Pato Basquete se enfrentam pela Rodada 10 da Liga Nacional de Basquete (NBB) 2024/25. O jogo, que acontecerá às 19h30 no ginásio de Bauru, promete ser decisivo para ambas as equipes, que buscam melhorar sua classificação na competição.

Situação das Equipes

Bauru Basket vem com uma sequência impressionante de seis vitórias e quatro derrotas, com um aproveitamento de 60%. A equipe se encontra em uma posição confortável na tabela e conta com grandes jogadores, como o destaque Austin Wrighten, que registrou 26 pontos e 6 rebotes em sua última partida. Com o apoio da torcida e jogando em casa, a expectativa é de mais uma vitória, especialmente considerando as odds, que colocam Bauru como favorito, com 71% de chances de vencer.

Por outro lado, Pato Basquete, com uma campanha de 5 vitórias e 8 derrotas, chega para o confronto em busca de recuperação. A equipe de Pato Branco, com 37% de chances de vencer, precisa de uma exibição sólida para se manter na disputa pelas primeiras posições e evitar a fuga para o fundo da tabela.

Análise do Confronto Direto

Historicamente, os dois times têm mostrado um equilíbrio nas partidas disputadas, mas Bauru tem levado vantagem em confrontos diretos recentes. A equipe de Pato, entretanto, chega motivada após algumas boas performances fora de casa, o que pode ser um fator positivo na busca pela vitória.

Destaques Individuais

O grande destaque de Bauru Basket é Austin Wrighten, que tem mostrado um desempenho impressionante nos últimos jogos. Além dele, o time conta com outros nomes de peso, como o pivô Agapy e o armador Bruno Caboclo. Já no Pato Basquete, a expectativa recai sobre o ala-pivô Miguel e o experiente armador Antonio, que precisam liderar o time em uma partida fora de casa.

Expectativas para o Jogo

A partida será transmitida ao vivo pelo BasquetPass e Rede Ita (YouTube), e promete ser emocionante, com muitas disputas intensas tanto no ataque quanto na defesa. Bauru, com seu elenco forte e o apoio da torcida, é o grande favorito para conquistar mais uma vitória em casa. No entanto, Pato Basquete não entra para esse jogo como mero espectador e buscará surpreender a equipe anfitriã, utilizando suas estratégias e força de vontade.

Com a tabela apertada, cada vitória é crucial para o avanço na classificação e para garantir uma vaga no Super 8, competição que envolve os oito primeiros colocados do campeonato. Assim, tanto Bauru quanto Pato têm muito a disputar nesse jogo.

Onde Assistir

A partida entre Bauru Basket e Pato Basquete será transmitida ao vivo no BasquetPass e Rede Ita (YouTube), permitindo aos fãs acompanharem a emoção do NBB diretamente de suas casas.

Conclusão

Este jogo promete ser um dos momentos decisivos da rodada, com Bauru tentando manter sua boa fase e Pato buscando uma recuperação urgente. A vitória de qualquer uma das equipes terá um impacto direto na classificação geral, aumentando a expectativa em torno do confronto.

Onde assistir a NBB AO VIVO?

Até 7 de novembro, os jogos da NBB 2024/25 estão sendo transmitidos em diferentes plataformas, conforme o dia da semana:

– Segundas-feiras: Transmissão no canal do NBB no YouTube e no UOL.

– Terças-feiras: Exclusividade da ESPN.

– Quartas e domingos: Partidas disponíveis no canal do NBB no YouTube.

– Quintas-feiras: Transmissão pela Sportv.

– Sábados: Jogos ao vivo na TV Cultura, sempre às 17h.

Entre as equipes que disputam a temporada, algumas estão despontando como favoritas ao título, como o **Franca**, atual campeão, e o **Flamengo**, maior vencedor da história da NBB. Além disso, o **Minas** vem forte após conquistar o Torneio de Abertura 2024-25, superando o Vasco da Gama.

Para os próximos jogos, recomenda-se acompanhar times tradicionais como Franca, Flamengo, e Minas, que possuem elencos sólidos e chances de sucesso. Jogos do Corinthians e do Vasco também são destaques, especialmente para os fãs dos times que retornaram ou continuam investindo na modalidade.

As transmissões são gratuitas pelo YouTube e disponíveis em TV aberta, facilitando o acesso dos torcedores para acompanharem o campeonato nacional.