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Sudema notifica três empreendimentos na orla de João Pessoa no terceiro dia da Operação Orla Limpa — Governo da Paraíba

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A Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) deu continuidade às ações da Operação Orla Limpa e notificou três empreendimentos na orla de João Pessoa. O terceiro dia de fiscalização ocorreu nesta quarta-feira (14), no bairro de Tambaú. 

A operação tem caráter preventivo e educativo e tem como principal objetivo avaliar a adequação das ligações de esgoto dos empreendimentos localizados na orla. O foco central das vistorias é a manutenção das caixas de gordura, com o intuito de evitar riscos de transbordamento causados pelo acúmulo de resíduos. No entanto, outros possíveis aspectos de irregularidades ambientais também são analisados. 

Confira os estabelecimentos notificados:

  • Peres Lava Jato e Estética Automotiva: notificação para regularização da caixa separadora de água e óleo e multado pela ausência de licenciamento ambiental, em um valor de 30 UFR-PB, que é a Unidade Fiscal de Referência do estado da Paraíba. Prazo para regularização: 15 dias.
  • Restaurante Tábua de Carne: notificado para readequação da caixa de gordura e impermeabilização do poço da bomba de recalque. Prazo para regularização: 15 dias.
  • Pousada Tambaú Familly: notificada para regularização da caixa de gordura. Prazo de 15 dias.

Após o vencimento dos prazos estabelecidos, a Sudema realizará novas vistorias para verificar o cumprimento das exigências. O descumprimento das notificações poderá resultar em penalidades previstas na legislação ambiental vigente, incluindo autuação, embargo de atividades e a suspensão de licenças ambientais.

A Operação Orla Limpa é uma iniciativa do Ministério Público da Paraíba (MPPB), em conjunto com diversos órgãos ambientais estaduais e municipais. Além da Sudema, a ação teve a presença da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), Secretaria Municipal de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de João Pessoa (Semam) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade da Paraíba (Semas).

A próxima operação está prevista para a próxima segunda-feira (19), no bairro de Tambaú.

 

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