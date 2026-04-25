Sudema notifica três empreendimentos na orla de João Pessoa no terceiro dia da Operação Orla Limpa — Governo da Paraíba

A Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) deu continuidade às ações da Operação Orla Limpa e notificou três empreendimentos na orla de João Pessoa. O terceiro dia de fiscalização ocorreu nesta quarta-feira (14), no bairro de Tambaú.

A operação tem caráter preventivo e educativo e tem como principal objetivo avaliar a adequação das ligações de esgoto dos empreendimentos localizados na orla. O foco central das vistorias é a manutenção das caixas de gordura, com o intuito de evitar riscos de transbordamento causados pelo acúmulo de resíduos. No entanto, outros possíveis aspectos de irregularidades ambientais também são analisados.

Confira os estabelecimentos notificados:

Peres Lava Jato e Estética Automotiva : notificação para regularização da caixa separadora de água e óleo e multado pela ausência de licenciamento ambiental, em um valor de 30 UFR-PB, que é a Unidade Fiscal de Referência do estado da Paraíba. Prazo para regularização: 15 dias.

: notificação para regularização da caixa separadora de água e óleo e multado pela ausência de licenciamento ambiental, em um valor de 30 UFR-PB, que é a Unidade Fiscal de Referência do estado da Paraíba. Prazo para regularização: 15 dias. Restaurante Tábua de Carne : notificado para readequação da caixa de gordura e impermeabilização do poço da bomba de recalque. Prazo para regularização: 15 dias.

: notificado para readequação da caixa de gordura e impermeabilização do poço da bomba de recalque. Prazo para regularização: 15 dias. Pousada Tambaú Familly: notificada para regularização da caixa de gordura. Prazo de 15 dias.

Após o vencimento dos prazos estabelecidos, a Sudema realizará novas vistorias para verificar o cumprimento das exigências. O descumprimento das notificações poderá resultar em penalidades previstas na legislação ambiental vigente, incluindo autuação, embargo de atividades e a suspensão de licenças ambientais.

A Operação Orla Limpa é uma iniciativa do Ministério Público da Paraíba (MPPB), em conjunto com diversos órgãos ambientais estaduais e municipais. Além da Sudema, a ação teve a presença da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), Secretaria Municipal de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de João Pessoa (Semam) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade da Paraíba (Semas).

A próxima operação está prevista para a próxima segunda-feira (19), no bairro de Tambaú.