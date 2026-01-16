Funjope divulga resultado da análise de mérito do edital do Carnaval Tradição 2026

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) divulgou, nesta quarta-feira (14), no link , o resultado preliminar da análise de mérito do edital do Carnaval Tradição 2026, cujo valor total é de mais de R$ 1,5 milhão. Os recursos devem ser apresentados, através do e-mail [email protected], até as 23h59 desta sexta-feira (16).

“É uma felicidade poder anunciar o resultado deste edital do Carnaval Tradição, um processo que acolhe e cuida das agremiações, escolas de samba, ala ursas, tribos indígenas carnavalescas, maracatus e clubes de orquestra que compõem a história e a memória do Carnaval de João Pessoa”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que a Fundação vem trabalhando desde o ano passado no sentido de garantir esses recursos e agora torna público o resultado do edital. “Desde o início da nossa gestão, o prefeito Cícero Lucena tem feito um trabalho de fortalecimento das culturas populares, das culturas carnavalescas, e o resultado é que nós temos a criação de novas agremiações e o fortalecimento do nosso Carnaval Tradição”, acrescenta.

Edital – O edital vai premiar agentes culturais que tenham prestado relevante contribuição para a preservação e salvaguarda das culturas populares e do patrimônio imaterial de João Pessoa vinculados ao Carnaval Tradição. O edital está disponível no link.

Premiação – O valor da premiação será distribuído da seguinte forma. Para as escolas de samba serão seis prêmios de R$ 52 mil, totalizando R$ 312 mil; para os clubes de orquestra do grupo A, serão cinco prêmios de R$ 30 mil, totalizando R$ 150 mil; já para os do grupo B, serão quatro prêmios de R$ 26 mil, num total de R$104 mil.

Também serão premiadas as tribos indígenas, sendo cinco prêmios de R$ 30 mil para as do grupo A, totalizando R$ 150 mil, e nove prêmios de R$ 26 mil para as tribos do grupo B, num total de 234 mil.

Para as ala ursas, serão 10 prêmios de R$ 30 mil para as integrantes do grupo A, totalizando R$ 300 mil; e para as do grupo B, serão dez prêmios de R$ 26 mil, somando R$ 260 mil. Por fim, para os maracatus, serão seis prêmios de R$ 10 mil, totalizando R$ 60 mil.