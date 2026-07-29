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Prefeito Lucas acompanha andamento das obras dos primeiros apartamentos populares de Currais Novos

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Empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida conta com investimento de R$ 14 milhões e foi conquistado na gestão do ex-prefeito Odon Júnior

O prefeito de Currais Novos, Lucas Galvão, visitou nesta terça-feira (13) o local onde estão sendo construídos os 100 primeiros apartamentos populares do município. A visita teve como objetivo acompanhar de perto o andamento das obras do empreendimento, que integra o programa Minha Casa Minha Vida e representa um importante avanço na política habitacional da cidade.

Com investimento de aproximadamente R$ 14 milhões, os apartamentos do Residencial Irmã Ananilia I irão beneficiar famílias currais-novenses, garantindo acesso à moradia digna, infraestrutura adequada e mais qualidade de vida. O projeto foi conquistado ainda na gestão do ex-prefeito Odon Júnior, reforçando a continuidade das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social do município.

Durante a visita, o prefeito esteve acompanhado por técnicos e representantes da equipe de engenharia, que apresentaram informações sobre o cronograma da obra, serviços já executados e as próximas etapas da construção.

“Estamos acompanhando de perto cada fase dessa obra, que é fundamental para reduzir o déficit habitacional de Currais Novos. São apartamentos que vão transformar a vida de muitas famílias, fruto de um trabalho iniciado na gestão anterior e que estamos dando continuidade com responsabilidade”, destacou o prefeito Lucas.

A iniciativa reafirma o compromisso da Prefeitura de Currais Novos com a promoção de políticas públicas voltadas à habitação e ao bem-estar social, assegurando a correta aplicação dos recursos e o acompanhamento permanente das obras que impactam diretamente a vida da população.

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