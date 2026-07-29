Prefeitura de Bonito realiza ações integradas para fortalecer prevenção e controle da dengue

Por MRNews



A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando ações de Bloqueio de Notificação de Dengue, uma estratégia fundamental para conter a circulação do vírus e evitar novos casos no município.

O bloqueio é executado sempre que há a confirmação de casos suspeitos ou positivos de dengue e envolve duas frentes principais de atuação: controle mecânico e controle químico.

No controle mecânico, agentes de combate às endemias (ACE), com apoio da Equipe de Apoio, realizam visitas casa a casa na área delimitada. Durante a ação, são identificados e eliminados possíveis focos do mosquito transmissor, como recipientes com água parada, orientando também os moradores sobre medidas preventivas.

Campo Grande abre vagas para EJA em todas as regiões da Capital – CGNotícias

Água Clara recebe pacote de obras de infraestrutura e educação para melhorar a vida do cidadão

Já o controle químico consiste na aplicação de inseticida para a eliminação das formas adultas do mosquito Aedes aegypti, reduzindo rapidamente a população do vetor na região onde o bloqueio é realizado.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da colaboração da população, permitindo o acesso dos agentes às residências e mantendo os cuidados diários para evitar criadouros do mosquito. A prevenção começa dentro de casa e é essencial para proteger toda a população.