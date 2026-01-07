Semob-JP disponibiliza o cadastramento de blocos carnavalescos para as prévias do Carnaval 2026



O cadastramento para autorização dos desfiles de blocos das prévias do Carnaval 2026 estará disponível, a partir desta segunda-feira (5), no site oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa e no aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Conforme já aconteceu em anos anteriores, a solicitação da autorização para desfilar nas ruas da Capital será requerida exclusivamente pela internet, por meio do sistema Prefeitura Conectada, facilitando para o requerente e agilizando a análise do processo pelos órgãos da Prefeitura.

“É importante fazer o cadastro antecipado para o sucesso dos eventos, tanto para os organizadores, quanto para os órgãos que darão apoio operacional durante os desfiles dos blocos. Formamos uma comissão com representantes da gestão municipal, específica para o plano operacional a ser executado no período que antecede e durante todo o Carnaval 2026, para que tenhamos as festividades de rua de forma ordeira e, acima de tudo, segura para todos”, destacou o superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE.

A análise do processo de requerimento é feita pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e Secretaria de Meio Ambiente (Semam). Para emissão da autorização, a organização de cada bloco, incluindo os integrantes da Associação Folia de Rua, devem protocolizar o requerimento no site da Prefeitura de João Pessoa (www.joaopessoa.pb.gov.br) ou no aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, com antecedência mínima de 15 dias do evento.

Passo a passo – O interessado em solicitar a autorização de realização do desfile do bloco carnavalesco deve primeiro acessar o site da Prefeitura, ir até a área Prefeitura Conectada, clicar em ‘Atendimento ao Cidadão’, ‘Protocolos’, cadastrar o usuário (caso ainda não possua), no campo ‘Assunto’, digitar: Semob Eventos Carnavalescos; no campo ‘Descrição’, digitar: nome do bloco e a data pretendida; anexar os documentos necessários e protocolizar. O mesmo passo a passo deverá ser feito no aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, caso o interessado prefira utilizar esta modalidade.