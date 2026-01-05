FTPEN consolida atuação estratégica e encerra 2025 com mais de 1.500 missões — Governo da Paraíba

A Força Tática Penitenciária da Paraíba (FTPEN) encerra o ano de 2025 com o expressivo balanço de mais de 1.500 missões realizadas, consolidando-se como referência na segurança penitenciária do estado.

A unidade especializada da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap-PB) reafirma sua posição estratégica como braço de elite da Polícia Penal, alcançando altos índices de eficiência em operações de alta complexidade ao longo de todo o calendário.

Sob a coordenação da Gesipe, a FTPEN tem participado de diversas missões de escoltas estaduais e interestaduais. Desempenhou papel crucial em operações de relevância, como a Operação Mute, recapturas de foragidos e resposta rápida em situações de crise, além de garantir a ordem em audiências judiciais, na Missão Coral e no apoio contínuo às demandas das unidades prisionais paraibanas.

A atuação da Força Tática em 2025 também se estendeu à segurança de grandes eventos esportivos e festivos, com destaque para o planejamento estratégico da missão pré-Carnaval.

Os resultados alcançados neste encerramento de ciclo refletem o alto nível de treinamento e a especialização dos nossos policiais penais focados na manutenção da disciplina e no fortalecimento da segurança pública em toda a Paraíba.

