molho de pimenta, confecção de cachecóis e artesanato com papel, palito e cola — Governo da Paraíba

A reinserção social de pessoas em privação de liberdade é uma das ações prioritárias da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap-PB), por meio da Gerência Executiva de Ressocialização (GER).

São diversos projetos nas atividades educacionais que incluem o programa A Leitura Liberta com remição de pena pela leitura e resenhas de livros, alfabetização, Ensino Médio, ENEM PPL, Encceja PPL, produção de livros e folhetos de cordel escritos por reeducandos, dentre outras ações.

A reinserção social também chega a quem cumpre pena por meio do artesanato, das atividades laborais, em várias situações com geração de renda e da assistência aos familiares dos reeducandos. Para a evolução da reinserção social de reeducandos a Gerência Executiva de Ressocialização oferta cursos de capacitação em parcerias com instituições.

Na Cadeia da cidade de Remígio, localizada na mesorregião do agreste paraibano, são desenvolvidas diversas atividades que contribuem para ressocialização. Atualmente mais de 70% dos reeducandos participam regularmente de projetos de ressocialização.

A unidade prisional oferta o projeto Pimenta Vila Branca, que integra o projeto Hortas para Liberdade e promove a produção de molho de pimenta em conserva, com enfoque agroecológico.

Outro projeto, segundo a diretora da cadeia, Lidiany Pereira, é o Tecendo a Liberdade, que produz cachecóis em lã de algodão. Os reeducandos também confeccionam peças artesanais utilizando papel, palitos de picolé e cola.

_______

Ascom/Seap-PB

Fotos: Acervo Cadeia de Remígio