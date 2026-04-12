Grupo antitabagismo é realidade em São José do Seridó

Buscando restaurar a saúde da população local dependente dos derivados do tabaco, a gestão municipal em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) concluiu, nesta quarta-feira (28), as atividades presenciais com a primeira turma do Grupo Antitabagismo. O projeto, que foi iniciado no último 07 de julho, foi desenvolvido pela psicóloga Thaís Nóbrega, integrante da Equipe Multiprofissional em Saúde da Secretaria de Saúde de São José do Seridó (Sesad), que atua junto as duas Estratégias de Saúde da Família (ESF) do município: ESF ESF 1 (urbana) e ESF 2 (rural).

“Fizemos busca ativa, através de nossos Agentes Comunitárias de Saúde [ACS], de pessoas que expressaram vontade de parar de fumar. A primeira turma foi iniciada no começo de julho, onde desenvolvemos anamnese, agendamos consulta médica e distribuímos medicação específica para os integrantes”, destacou Thaís Nóbrega, frisando que os encontros foram realizados durante quatro semanas seguidas, sempre às quartas-feiras, às 18h40min, na sala de reunião da Sesad.

Ainda de acordo com a psicóloga, o último encontro presencial com a primeira turma do Grupo Antitabagismo contou com a presença de doutor Diego Brilhante, médico da Estratégia de Saúde da Família 1, de São José do Seridó. Na oportunidade, os participantes do Grupo foram avaliados individualmente e orientados sobre tratamento a ser seguido nas próximas quatro semanas.

“A segunda turma já tem data para iniciar. Iremos fechar alguns detalhes técnicos para que em breve possamos divulgar a data da anamnese, consulta médica e dispensação de medicação específica para a cessação do tabagismo”, adiantou a psicóloga da Equipe Multiprofissional em Saúde, Thaís Nóbrega, lembrando que os interessados a participar do Grupo Antitabagismo devem expressar vontade às ACS.