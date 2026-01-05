Oito dicas de filmes e séries para maratonar em 2026

Dicas de filmes e séries para maratonar nos dias de descanso do início de 2026. Freepik

Para as comemorações de Réveillon, é comum que muitas pessoas viagem para lugares diferentes ou se reúnam em família para curtir momentos juntos. No entanto, para quem resolveu passar a entrada do ano de 2026 em casa, renovando as energias no primeiro dia do ano, é a ocasião perfeita para assistir filmes novos e maratonar séries.

LEIA TAMBÉM:

Nesta matéria, o Jornal da Paraíba selecionou oito dicas de filmes e séries para começar o ano novo de forma divertida, descontraída e inspirada, com belas paisagens de diferentes partes do mundo e narrativas com mensagens diversas que prometem aquecer o coração do espectador. Confira abaixo.

1. Virgin River

Virgin River, série da Netflix com 6 temporadas. Virgin River/Divulgação

Uma história acolhedora sobre recomeços, cura emocional e laços humanos, ambientada em uma pequena cidade cercada por paisagens naturais deslumbrantes. “Virgin River” é uma série disponível na Netflix que conta a história de Mel, uma enfermeira que resolve se mudar para o interior para se curar de um passado traumático e acaba conhecendo Jack, um ex-fuzileiro naval que acaba mexendo com seu coração e fazendo-a se abrir novamente para o amor.

2. Anne with an E

Anne with an E é uma série com três temporadas na Netflix. Anne with an E/Divulgação

Delicada e inspiradora, “Anne with an E” é uma série disponível na Netflix que celebra a imaginação, a sensibilidade e a coragem de ser quem se é. Com belos cenários campestres, a trama conta a história de uma órfã sonhadora que é adotada por um casal de irmãos e desperta sentimentos de pertencimento e mensagens fortes sobre identidade, amizade e aceitação.

3. Mamma mia!

Mamma mia!, é um filme musical de 2008. Mamma Mia/Divulgação

Leve, colorido e cheio de alegria, o filme está disponível na Prime Video e é um convite para celebrar a vida, o amor e a liberdade. Com uma narrativa divertida e emocionante que aborda as relações entre mãe e filha e ainda um passado amoroso conturbado e mal resolvido, as paisagens gregas ensolaradas criam uma sensação contagiante de felicidade acompanhadas da trilha sonora envolvente, mostrando que o amor pode assumir muitas formas e que viver com leveza faz toda a diferença.

4. Operação Cupido

Operação Cupido é um filme de 1999 disponível no Disney+. Operação Cupido/Divulgação

Um clássico que marcou gerações, “Operação Cupido” está disponível no Disney+ e é um filme divertido sobre reencontros, família e amizade. Nele, duas meninas idênticas se conhecem em um acampamento de verão e descobrem serem irmãs criadas separadamente pelos pais, que decidiram se separar após um mal entendido no casamento.

5. Cartas para Julieta

Cartas para Julieta é um filme de 2010 disponível na Netflix. Cartas para Julieta/Divulgação

Romântico e inspirador, “Cartas para Julieta” está disponível na Netflix e é um filme sobre acreditar no amor, nos sonhos e no destino. Tendo como plano de fundo paisagens italianas de tirar o fôlego, o enredo fala sobre uma aspirante a escritora que encontra uma carta de amor datada de 50 anos atrás e decide procurar sua autora para ajudá-la na busca por seu amor perdido.

6. Como ser Solteira

Como ser solteira é um filme de 2017, disponível na Prime Video. Como ser solteira/Divulgação

Uma comédia leve e honesta sobre autoconhecimento e independência emocional, “Como ser solteira” está disponível na Prime Video e passa uma mensagem positiva sobre aproveitar a própria companhia, valorizar amizades e entender que felicidade não depende de um relacionamento, mas de se sentir bem consigo mesma.

7. Modern Family

Modern Family é uma série disponível no Dinsey+. Modern Family/Divulgação

Engraçada e reconfortante, “Modern Family” é uma série disponível no Disney+ que mostra diferentes formas de família com muito humor e carinho. A produção traz acolhimento e identificação, reforçando que imperfeições fazem parte da vida.

8. Gilmore Girls

Gilmore Girls é uma série disponível na Netflix. Gilmore Girls/Netflix

Aconchegante e charmosa, “Gilmore Girls” é uma série disponível na Netflix que transmite conforto, afeto e nostalgia. Com uma cidade pequena cheia de personalidade, ela celebra vínculos familiares, principalmente entre mãe e filha, amizade e sonhos, sendo perfeita para quem busca leveza e bem-estar.