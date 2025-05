Barra de Santa Rosa prevê movimento superior a R$ 2 milhões na economia durante a 4ª Caprifeira — Governo da Paraíba

A 4ª edição da Caprifeira, realizada em Barra de Santa Rosa, no Curimataú paraibano, vai distribuir R$ 50 mil em prêmios aos vencedores do concurso de raças e do torneio leiteiro. A estimativa é que o evento movimente mais de R$ 2 milhões na economia local. A programação, que foi aberta nesta quinta-feira (8) e prossegue até o sábado (10), é realizada pela prefeitura municipal com apoio do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB) e do programa Empreender PB, com o Circuito Empreender.

A exposição de animais da 4ª Caprifeira reúne 46 produtores, sendo 16 produtores de Barra de Santa Rosa; oito de municípios vizinhos, como Algodão de Jandaíra, Sossego e Casserengue; além de 22 de outras regiões da Paraíba e de outros estados.

O secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo, avaliou o sucesso da Caprifeira apontando que a cada ano a programação é ampliada e mais produtores rurais procuram participar. Ele enfatizou que o fato de o evento ocorrer no Curimataú é também uma demonstração da força do circuito de eventos agropecuários da Paraíba. “O mais importante é que o produtor e a produtora rural têm nas feiras e exposições espaços para apresentar os animais, fazer negócios, tem o seu desenvolvimento pessoal e contribuir também com o do município”, comentou.

O prefeito de Barra de Santa Rosa, Alex Condá, avaliou que a realização da 4ª Caprifeira é responsável direto pelo desenvolvimento da ovinocaprinocultura do município. Ele ressaltou que durante a primeira edição do evento eram produzidos apenas 23 litros de leite por dia e atualmente já passa dos 700. “O objetivo principal do evento é fazer um intercâmbio entre o nosso criador e de demais regiões. Hoje nós já temos até produtores utilizando a técnica de inseminação artificial. O evento em si a cada ano tem sido ampliado através de parcerias importantes como o próprio Governo do Estado com Sedap, Empreender-PB”, apontou.

Para o criador José Augusto da Silva, a realização da Caprifeira “é um grande estímulo para o produtor rural. A gente quer participar do evento, quer desenvolver a genética do rebanho, trocar informações, aprender”. Ele, que começou o rebanho há alguns anos com cinco cabras leiteiras, atualmente possui 30 animais. “Já dá para garantir o sustento da família. Antes eu trabalhava em fazenda, agora tenho o meu próprio negócio”, completou.

O produtor rural do município de Zabelê, Fernando Alves da Silva, frisou que estava participando pela primeira vez da Caprifeira de Barra de Santa Rosa: “Costumo participar de eventos em todo o Nordeste e aqui está muito bem organizado, de alta qualidade”. Ele cria cabras leiteiras há mais de 25 anos e atualmente possui um rebanho aproximado de 120 cabras leiteiras, totalizando 250 animais de todos os tipos de ovinos e caprinos.

Já a artesã Ana Cláudia Santos comentou que a Caprifeira ultrapassa a ovinocaprinocultura e movimenta a economia como um todo. “É bom para o produtor rural, mas também toda a cidade sai ganhando”, apontou. Ela faz trabalhos artesanais utilizando como matéria-prima o sisal, criando cestos, porta-jóias e outras peças.

O morador Silvano de Oliveira aproveitou o evento para passear com a família. Ele levou o filho pequeno e aprovou. “Muito interessante ver tantas raças de animais reunidas. A gente vê a produção dos nossos criadores, vê a economia da cidade movimentada, o que também é importante. Sem falar que é um momento de lazer”, disse.

O evento também conta com feira de produtores regionais, palestras e a realização de oficinas. A programação musical será realizada na Praça Frei Martinho, com shows nesta sexta-feira (9) de Dayane França e Chama Que a Banda É Boa, Duquinha e Seu Desejo. Já no sábado (10), a festa contará com a Banda Sheganela, Kelly Silva e Júnior Viana.

A 4ª Caprifeira de Barra de Santa Rosa é apoiada, também, por parceiros como o Banco do Nordeste, do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Oriental (Cisco Agro), da Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB), o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural na Paraíba (Senar-PB) e da Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco).