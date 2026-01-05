Secretaria de Saúde amplia acesso a especialistas e reduz filas com ações estratégicas em 2025

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou, ao longo do ano de 2025, ações e projetos com foco na ampliação do acesso da população aos atendimentos especializados. Além de facilitar o acesso às consultas e exames, a partir das iniciativas também foi possível reduzir filas de espera em áreas com alta demanda, como a nefrologia.

“Fazemos um balanço positivo das ações e projetos desenvolvidos ao longo do nosso ano, onde focamos na ampliação do acesso da população aos atendimentos especializados. As iniciativas reforçam o compromisso da gestão municipal com a redução de filas, a resolutividade da atenção à saúde e o cuidado integral aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)”, destacou a diretora de atenção especializada da Secretaria Municipal de Saúde, Rochelle Caramuru.

Entre os destaques estão os mutirões de atendimento do ‘+SAÚDEJP com Especialidades’, que promoveram atendimento integrado e ampliado em áreas estratégicas da saúde. As ações ofertaram consultas especializadas em ortopedia, cardiologia, gastroenterologia, oftalmologia e otorrinolaringologia, além da realização de exames complementares como raio-X, ultrassonografia de articulações, eletrocardiograma, endoscopia, laringoscopia/videolaringoscopia e avaliação oftalmológica.

Com o objetivo de ampliar o acesso, reduzir filas e dar resposta às demandas reprimidas do Município, os mutirões resultaram no atendimento de 1.020 pessoas, contempladas em duas grandes ações realizadas na Policlínica Municipal de Jaguaribe, Policlínica Municipal do Cristo, Hospital Municipal Santa Isabel e Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio Burity.

Outro avanço significativo foi o projeto ‘Nefro em Rede’, realizado em parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que ampliou a oferta de consultas ambulatoriais em nefrologia, com foco na redução da demanda existente na regulação municipal. As consultas foram realizadas na Policlínica Municipal de Jaguaribe e no Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), beneficiando residentes de João Pessoa e de cidades pactuadas.

Ao todo, 1.921 pacientes previamente agendados foram atendidos, o que representou uma redução de 74% da fila de espera em nefrologia. Além disso, a partir do ‘Nefro em Rede’ foi garantido o atendimento de todos os pacientes classificados como risco grave para doença renal crônica.

Como parte das estratégias de fortalecimento da atenção especializada, a SMS também investiu na qualificação profissional para a atenção integral à pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio da realização de capacitações direcionadas aos profissionais da atenção especializada, atenção básica e rede hospitalar. A iniciativa teve como objetivo qualificar o cuidado, promover a inclusão e fortalecer a assistência ofertada, com foco na humanização do atendimento ao usuário com TEA e sua família.

Outro avanço importante foi a abertura do Ambulatório de Renovação de Receituários Amarelos, implantado na Policlínica de Jaguaribe, com atendimento médico especializado voltado exclusivamente à renovação desse tipo de receituário, atendendo por demanda espontânea e contribuindo para maior agilidade e organização do acesso aos serviços de saúde.

Além dessas ações pontuais e estratégicas, a SMS manteve, ao longo do ano, uma oferta contínua de atendimentos especializados. Entre os meses de janeiro e outubro, foram realizadas 149.013 consultas com especialistas, sendo 76.828 atendimentos em especialidades médicas e 72.185 consultas multiprofissionais.

“As ações reforçam a estratégia da secretaria de saúde de qualificar a rede, fortalecer a integração entre os serviços e garantir um atendimento mais ágil, humanizado e resolutivo para a população, consolidando avanços importantes no acesso à saúde especializada. Em 2026, alguns projetos continuarão acontecendo, como o Nefro em Rede que seguirá os atendimentos com nefrologistas, mas outros também virão para ofertar uma saúde de ainda mais qualidade aos nossos usuários”, conclui a diretora de atenção especializada da secretaria de saúde de João Pessoa.