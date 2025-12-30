acordo ortográfico e São Silvestre são destaques
Por MRNews
A virada de 2025 para 2026 ocorre na próxima quinta-feira e traz consigo diversas datas tradicionais de ano novo. Para além do Réveillon e o Dia da Confraternização Universal (primeiro feriado de 2026 no Brasil), o início do ano serve como marco para implementação de normas e regras.
No dia 1º de janeiro, completam-se 10 anos da implementação do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Com o objetivo de unificar a escrita entre os países que compartilham o idioma, a mudança de regras foi destaque em matérias da época na Agência Brasil e no Repórter Brasil.
Ainda em 1º de janeiro, temos o Dia do Domínio Público. A data celebra o período em que obras cujos direitos autorais expiram passam a ser de acesso livre para novas interpretações e adaptações. A Agência Brasil e o Repórter Brasil também já fizeram conteúdos sobre a data.
Um pouco antes da virada do ano, temos um centenário para comemorar. No dia 31, a mais tradicional prova do atletismo brasileiro completa 100 anos. A Corrida Internacional de São Silvestre, realizada em São Paulo desde 1925, completa um século de história neste ano. A corrida que ocorre em ritmo de celebração também foi tema de matérias na Agência Brasil e no Repórter Brasil.
Ainda em 2025, temos hoje (28) a celebração da primeira exibição comercial do cinematógrafo pelos Irmãos Lumière. O evento que mudou o curso das artes e comunicação ocorreu há 130 anos e foi relembrado em 2016 e 2020 pelo História Hoje da Radioagência Nacional.
Para fechar a semana, temos os 100 anos de nascimento da atriz Maria Della Costa. Ela teve a história contada e foi listada como uma das grandes damas do teatro brasileiro no programa Arte com Sérgio Britto, da TV Brasil, em 2011.
28/12
Nascimento do treinador de basquetebol fluminense Ary Vidal (90 anos)
Primeira exibição comercial do cinematógrafo, que deu origem ao cinema atual, pelos Irmãos Lumière (130 anos)
29/12
Criação de uma comissão executiva formada para cuidar do projeto definitivo de construção de uma ponte ligando as cidades de Rio de Janeiro e Niterói (60 anos)
30/12
Nascimento do jogador de golfe estadunidense Tiger Woods (50 anos)
Chegada do telefone celular ao Brasil (35 anos)
Criação do Museu da Imagem e do Som de Campinas-SP (50 anos)
31/12
Morte da cantora e compositora estadunidense Natalie Cole (10 anos)
Nascimento do engenheiro industrial, geógrafo e engenheiro civil francês, naturalizado brasileiro, Henrique Morize (165 anos) – juntamente com Roquette-Pinto, foi um dos fundadores da Rádio Sociedade, posterior Rádio MEC
Chegou ao fim o período de transição do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia (5 anos)
Dia da Corrida Internacional de São Silvestre – realizada desde 1925 na cidade de São Paulo. A prova completa 100 anos de história
01/01
Nascimento da atriz gaúcha de ascendência italiana Maria Della Costa (100 anos)
Nascimento do ator, radialista, locutor, radioator, autor, diretor e roteirista cearense Emiliano Queiroz (90 anos)
Nascimento do ex-futebolista paulista Roberto Rivellino (80 anos) – frequentemente considerado um dos melhores jogadores da história do futebol
Fundação do Império Alemão (155 anos) – às vezes referida como Alemanha Imperial, era o estado nacional alemão que existia desde a Unificação da Alemanha em 1871 até a abdicação do Imperador Guilherme II em 1918
Formação do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, ou simplesmente Reino Unido (225 anos)
Ceres, o maior e primeiro objeto conhecido no cinturão de asteroides, é descoberto por Giuseppe Piazzi (225 anos)
As colônias britânicas de Nova Gales do Sul, Queensland, Victoria, Austrália Meridional, Tasmânia e Austrália Ocidental constituem a federação da Austrália; Edmund Barton é nomeado seu primeiro-ministro (125 anos)
Acordo Ortográfico de 1990 entra em vigor no Brasil em caráter definitivo e obrigatório (10 anos)
Dia da Confraternização Universal
Dia do Domínio Público
Fundação Esporte Clube Bahia (95 anos)
02/01
Nascimento do cineasta, documentarista e jornalista russo Dziga Vertov (130 anos) – fez parte do movimento construtivista, escrevendo inúmeros artigos sobre a teoria do filme
Nascimento do ex-técnico paulista de basquete Aluísio Elias Ferreira Xavier, o Lula Ferreira (75 anos)
Nascimento do futebolista e treinador paulista Waldir Peres (75 anos) – considerado um dos mais importantes goleiros do futebol brasileiro
Criação do Parque Estadual da Pedra Azul, no Espírito Santo (35 anos)
03/01
Nascimento do advogado, jornalista, radialista, escritor, professor e político fluminense Paulo Alberto Moretzsonh Monteiro de Barros, o Artur da Távola (90 anos) – foi apresentador de um programa sobre música na Rádio MEC
Morte do acordeonista paulista José Carlos Ferrarezi, o Robertinho do Acordeon (20 anos)
Gravação do álbum Afro-sambas, do violonista Baden Powell e do compositor e cantor Vinicius de Moraes (60 anos)
Entra em vigor o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (50 anos)
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].