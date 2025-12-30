acordo ortográfico e São Silvestre são destaques

Por MRNews



A virada de 2025 para 2026 ocorre na próxima quinta-feira e traz consigo diversas datas tradicionais de ano novo. Para além do Réveillon e o Dia da Confraternização Universal (primeiro feriado de 2026 no Brasil), o início do ano serve como marco para implementação de normas e regras.

No dia 1º de janeiro, completam-se 10 anos da implementação do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Com o objetivo de unificar a escrita entre os países que compartilham o idioma, a mudança de regras foi destaque em matérias da época na Agência Brasil e no Repórter Brasil.

Ainda em 1º de janeiro, temos o Dia do Domínio Público. A data celebra o período em que obras cujos direitos autorais expiram passam a ser de acesso livre para novas interpretações e adaptações. A Agência Brasil e o Repórter Brasil também já fizeram conteúdos sobre a data.

Um pouco antes da virada do ano, temos um centenário para comemorar. No dia 31, a mais tradicional prova do atletismo brasileiro completa 100 anos. A Corrida Internacional de São Silvestre, realizada em São Paulo desde 1925, completa um século de história neste ano. A corrida que ocorre em ritmo de celebração também foi tema de matérias na Agência Brasil e no Repórter Brasil.

Ainda em 2025, temos hoje (28) a celebração da primeira exibição comercial do cinematógrafo pelos Irmãos Lumière. O evento que mudou o curso das artes e comunicação ocorreu há 130 anos e foi relembrado em 2016 e 2020 pelo História Hoje da Radioagência Nacional.

Para fechar a semana, temos os 100 anos de nascimento da atriz Maria Della Costa. Ela teve a história contada e foi listada como uma das grandes damas do teatro brasileiro no programa Arte com Sérgio Britto, da TV Brasil, em 2011.