Semam fortalece a produção de mudas nativas da Mata Atlântica no Viveiro Municipal

A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa vem ampliando as ações de produção de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, por meio do Viveiro Municipal de Plantas Nativas, como parte das atividades do Programa João Pessoa + Verde. O trabalho é realizado por técnicos especializados e integra um conjunto de ações que envolve produção, plantio e distribuição de mudas, com foco na arborização urbana e na recuperação ambiental da cidade.

Desde o lançamento do programa, o Viveiro Municipal mantém uma produção média de aproximadamente 1,5 mil mudas por mês, contemplando 58 espécies diferentes, priorizando plantas nativas e adaptadas às condições climáticas da região. Todo o processo segue critérios técnicos rigorosos, que vão desde a coleta de sementes até o desenvolvimento e a rustificação das mudas, garantindo maior resistência e taxa de sobrevivência no ambiente urbano.

Além da produção, o Programa João Pessoa + Verde já viabilizou o plantio de cerca de 19,3 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica em diversas áreas do Município, como praças, vias públicas, canteiros, escolas, parques, obras de pavimentação e áreas degradadas. As ações alcançaram bairros como Cabo Branco, Cristo, Gramame, Miramar, Paratibe, Penha e Portal do Sol, com destaque para Bessa e Mangabeira.

O programa também atua na distribuição de mudas, com a doação de aproximadamente 5.060 unidades para instituições públicas, entidades parceiras, comunidades e população em geral, fortalecendo iniciativas de educação ambiental e ampliando o envolvimento da sociedade nas ações de preservação e sustentabilidade.

Para o secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, o Programa João Pessoa + Verde já se consolida como um instrumento estratégico da política ambiental da Prefeitura de João Pessoa. “Estamos reforçando o papel do Viveiro Municipal de Plantas Nativas na construção de uma cidade mais verde, sustentável e com mais qualidade de vida para a população”, concluiu.

As atividades contam ainda com parcerias estratégicas com órgãos como o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, Tribunal de Justiça da Paraíba, Ministério Público da Paraíba e o Exército Brasileiro, ampliando o alcance das ações de arborização, recuperação de áreas degradadas e preservação ambiental no Município.