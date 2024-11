Prefeito recebe atletas que vão disputar Paralimpíadas Escolares e projeta construção de uma Vila Olímpica em parceria com o Governo do Estado

Durante encontro com os nove atletas da Rede Municipal que vão representar João Pessoa e a Paraíba este ano nas Paralimpíadas Escolares, em São Paulo, o prefeito Cícero Lucena disse, nesta sexta-feira (22), que a Prefeitura vai construir uma Vila Olímpica para fortalecer as modalidades do paradesporto, em parceria com o Governo do Estado. O encontro aconteceu no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria.

“O Governo do Estado já visitou, inclusive, o centro que tem em São Paulo, onde vai ocorrer este evento, e a ideia de construir aqui, junto do Almedão, uma Vila Olímpica Paraolímpica, para que possa ser acolhido o maior número possível de atividades esportivas para esses atletas”, detalhou o prefeito, que também destacou que João Pessoa avança para se tornar, também, uma das cidades mais inclusivas do país.

“A educação tem dado uma contribuição muito grande no acolhimento desses jovens nas nossas escolas, devidamente adaptadas, inclusivas, com acessibilidade, com profissionais qualificados, cuidando, dando oportunidade para essas crianças. E, nesse evento nacional, termos nove jovens participando, representando a Paraíba, somado aos demais, é motivo de alegria, de satisfação, e a renovação da felicidade em estar fazendo bem”, concluiu o prefeito.

As Paralimpíadas Escolares Brasileira é o maior evento do país para crianças em idade escolar e acontece de 25 a 30 deste mês. A delegação de João Pessoa está pronta para competir nas modalidades bocha, golball, atletismo e futebol de 5. A vaga para competir em São Paulo foi conquistada em etapas locais.

Incentivo e apoio – “Como sempre, nosso prefeito, acolhendo os alunos atípicos, nós estamos com a nossa delegação dos alunos da rede municipal. E eles estão todos animados, com aquela vontade de trazer medalhas. Então, a prefeitura estimula apoia, garante a passagem, faz o acolhimento, vai com os professores, acompanhando, tomando conta, e sempre tem um retorno positivo”, detalhou a secretária executiva de Edicacao e Cultura, Luciana Dias.

Oportunidade – Para Pedro Paulo Elias, da Escola Ativa Integral Leonel Brizola, a oportunidade de representar a sua terra em São Paulo é única. Ele garantiu que vai aproveitar da melhor forma possível. “Eu já tô muito ansioso pra ir pra São Paulo. Até sonhei que ia. Vai ser bom demais. Vou em busca da medalha mas, se não vier, vale a oportunidade de competir e conhecer novas experiências”, afirmou o atleta.

Já Ítalo Mikael, da Escola Municipal General Rodrigo Otávio, promete defender o gol da seleção de cegos com muita dedicação. “É uma grande expectativa, por ser meu primeiro campeonato. Eu sou da seleção também e venho treinando ao longo do ano. Quero trazer o ouro. para que a próxima pessoa seja E hoje foi muito bom conversar com o prefeito, trocar uma ideia com ele. Claro, é a primeira vez que eu conheço ele, muito gente boa”, elogiou o atleta.