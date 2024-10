Programa de Qualificação para o Turismo capacita doze pessoas em curso de Vivência Fotográfica em Ambientes Naturais

Por MRNews



A Prefeitura Municipal de Bonito por intermédio da Secretaria de Turismo Desenvolvimento Econômico, realizou o curso de “Vivência Fotográfica em Ambientes Naturais”, nos dias 20 a 24 de setembro, contou com a participação de 12 alunos, instrutor Daniel de Granville e um assistente fotográfico, durante os quatro dias com aulas teóricas e práticas.

Essa capacitação faz parte do Programa de Qualificação para o Turismo previsto no Plano Estratégico de Gestão e Marketing do Turismo, para a qualificação da atividade profissional aos que atuam no ramo de fotografia.

Dentre os temas abordados, estão o funcionamento de câmera e demais equipamentos fotográficos, características específicas das principais modalidades de fotografia de natureza, princípios de técnica fotográfica, composição e enquadramento em fotografia de natureza, técnicas de campo, segurança e ética em ambientes naturais, foram feitas saídas em alguns atrativos para fotografar paisagens, plantas texturas, vida silvestre e outros temas em área natural aplicando as técnicas e conceitos abordados em sala de aula, que após as aulas práticas foram analisados e discutidas imagens produzidas pelos participantes durante o curso. As atividades práticas foram realizadas nos melhores períodos do dia para encontrar os animais e aproveitar a luz ideal para fotografar paisagens.

“Segundo o Instrutor Daniel de Granville, este é o segundo curso de fotografia que eu apresento em parceria com a Prefeitura de Bonito. Sinto-me feliz e privilegiado em manter vínculos com esta cidade que me acolheu durante mais de 20 anos, onde me desenvolvi pessoal e profissionalmente. Poder compartilhar meus conhecimentos com pessoas da comunidade bonitense, em especial aquelas que têm a fotografia como parte de suas vidas – seja como trabalho ou lazer – é gratificante. Sempre que volto a Bonito sou muito bem recebido, assim como todas as turmas dos cursos são acolhidas com dedicação especial por parte dos atrativos parceiros que nos recebem para as aulas práticas. Isto é importante pelo fato do curso ter uma carga horária com bastante ênfase nas atividades práticas em ambientes naturais, permitindo aos alunos aplicarem rapidamente os ensinamentos teóricos apresentados em sala de aula. Apesar do conteúdo do curso ser essencialmente sobre fotografia, abordamos com os alunos assuntos que vão além do tema principal, despertando novos interesses e talentos e abrindo novas perspectivas de trabalho”.

O Programa de Qualificação para o Turismo foi criado em 2022, pela Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio em parceria com diversas instituições. Para maiores informações sobre os cursos que estão com inscrições abertas, ligar no telefones: (67)992089197 e 3255 2160.