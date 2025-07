Presidente do TCU, Vital do Rêgo Filho critica ‘tarifaço’ de Trump: “Transloucado”

(Foto: Reprodução)

O ministro presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), o paraibano Vital do Rêgo Filho, não poupou críticas à nova tarifa de 50% imposta por Donald Trump sobre produtos brasileiros.

Em suas redes sociais, Vital classificou a atitude do presidente norte-americano como “tresloucada”, um termo que ele próprio fez questão de definir como “desprovido de razão”.

“Ato político que atenta contra a soberania nacional”

O ministro paraibano enfatizou que a medida de Trump é “nada mais que um ato político, que ataca e atenta contra a soberania nacional”.

Para Vital do Rêgo, o objetivo da tarifa é claro: influenciar os resultados da Suprema Corte brasileira em relação aos processos de “quebra de normalidade democrática que o Brasil viveu há pouco”.

Acusações de mentira e apelo ao impeachment

Vital do Rêgo foi ainda mais incisivo ao afirmar que o conteúdo da carta divulgada por Trump é “absolutamente mentiroso, falacioso e irresponsável”. Em um tom de desafio, o ministro provocou o Congresso americano, sugerindo que a atitude de Trump seria um “bom motivo” para iniciar um processo de impeachment contra o presidente.

Apesar da gravidade da situação, Vital do Rêgo enxerga um lado positivo, ao concluir que este momento pode ser uma “chance de se unir em torno do seu país, da sua soberania, do seu povo, da sua gente”.

A tarifa de 50% de Trump: contexto e motivações

A decisão de Donald Trump, anunciada na quarta-feira (9), estabelece uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras para o mercado norte-americano, com vigência a partir de 1º de agosto. A medida foi comunicada diretamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por meio de uma carta oficial, na qual Trump teceu duras críticas ao governo brasileiro e, em especial, ao Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente Lula, por sua vez, já sinalizou que a Lei de Reciprocidade Econômica pode ser uma possível resposta à medida.

No documento, o líder republicano manifesta apoio explícito ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente enfrenta processos no STF. Trump classificou o julgamento de Bolsonaro como uma “vergonha internacional” e uma “Caça às Bruxas”.

Segundo o presidente americano, a imposição da tarifa é uma resposta direta aos “ataques do Brasil contra eleições livres” e à “violação da liberdade de expressão de cidadãos americanos”. Ele citou como exemplo decisões do STF que envolveram plataformas digitais dos EUA, acusando a Corte brasileira de censura e de impor multas milionárias a empresas.

Impacto nas Exportações Paraibanas

Para a Paraíba, a notícia é especialmente relevante. No primeiro semestre de 2025, as exportações do estado para os Estados Unidos somaram mais de US$ 9 milhões, representando o maior valor entre os países de destino, embora ainda corresponda a apenas 12% do total exportado pelo estado no período. No geral, a Paraíba exportou para 68 países, totalizando mais de US$ 79,6 milhões.

O Jornal da Paraíba analisou os fluxos de comércio entre a Paraíba e os Estados Unidos nos últimos anos para entender quais produtos podem ser mais impactados pela nova tarifa.

Principais produtos paraibanos exportados para os EUA

Entre janeiro e junho de 2025, a Paraíba exportou cerca de US$ 9,8 milhões para os Estados Unidos, conforme dados do sistema Comex Stat, do Governo Federal. Os produtos mais exportados incluem:

Sucos de frutas ou vegetais: US$ 6.879.640

Calçados: US$ 1.448.964

Açúcares e melaços: US$ 826.876

Materiais de construção (cal, cimento): US$ 316.508

Pedra, areia e cascalho: US$ 134.500

Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado: US$ 107.131

No ano passado, o valor total das exportações da Paraíba para os EUA foi de US$ 35,6 milhões, com açúcares e melaços liderando com mais de US$ 20 milhões, seguidos pelos sucos de frutas e vegetais, que somaram US$ 9,6 milhões.

Produtos dos EUA importados pela Paraíba

No que tange às importações dos Estados Unidos para a Paraíba, o estado movimentou valores significativos no primeiro semestre de 2025, atingindo US$ 250,7 milhões. Os setores de petróleo, indústria química e máquinas agrícolas foram os de maior destaque.

*Os óleos brutos de petróleo foram os produtos mais importados, totalizando mais de US$ 185 milhões.

Produtos residuais de petróleo somaram cerca de US$ 45 milhões.

A Paraíba também importou mais de US$ 10 milhões em polímeros de etileno.

O segmento de máquinas agrícolas movimentou US$ 2,6 milhões em importações.

Em 2024, as importações totais dos EUA para a Paraíba alcançaram US$ 407,1 milhões, com os óleos brutos de petróleo representando US$ 142,7 milhões – um valor inferior ao registrado nos primeiros seis meses de 2025.

Texto: Pedro Pereira