segunda-feira, dezembro 29, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

fãs chegam nove horas antes do início do evento

admin1

Crédito: Zuíla David.

Frei Gilson se apresenta neste sábado (27) em João Pessoa. Ele é atração principal do Celebra João Pessoa, que começa às 14h30, e deve subir ao palco às 18h30. Mas, grupos de fãs chegaram ao Busto de Tamandaré, local onde irá ocorrer o evento, já no início da manhã, às 5h.

A turista do Rio Grande do Norte Maria da Conceição, estava ansiosa pelo momento. “Estamos ansiosos para esse momento de louvar e agradecer a Deus por esse anjo que alimenta nossa fé”, disse.

Ela, que é do município de Macaíba, no RN, está junto a uma caravana, que veio preparada com guarda-sóis, cadeiras e chapéus para aguardar o show.

O show de Frei Gilson terá transmissão ao vivo no Jornal da Paraíba e também no aplicativo RedeOn.

Frei Gilson se apresenta em João Pessoa neste sábado (27). divulgação

Programação

O Celebra João Pessoa está previsto para começar às 14h50, com momentos de oração e apresentações de outras atrações. Frei Gilson será a última atração e deve subir ao palco a partir das 18h.

Além de Frei Gilson, estão confirmados shows de Padre Sandro Santos, Padre Nilson Nunes, Padre Puam Ramos e Padre Bruno Costa.

Veja os horários das apresentações do Celebra João Pessoa

14:30 – Padre Sandro Santos & Madre Germana

15:20 – Padre Puan Ramos

16:00 – Padre Nilson Nunes

17:00 – Padre Bruno Costa (Canção Nova)

18:30 – Frei Gilson

Você pode gostar também

Caminhos do Frio 2024 chega em Pilões nesta segunda (8)

admin1
Emissão de credencial para estacionamento em vagas para idosos lidera atendimento na Semob JP

Emissão de credencial para estacionamento em vagas para idosos lidera atendimento na Semob-JP

admin1

Mesmo com a crise do FPM, prefeitura contrata show de Daniel por R$ 454 mil

admin1