fãs chegam nove horas antes do início do evento

Frei Gilson se apresenta neste sábado (27) em João Pessoa. Ele é atração principal do Celebra João Pessoa, que começa às 14h30, e deve subir ao palco às 18h30. Mas, grupos de fãs chegaram ao Busto de Tamandaré, local onde irá ocorrer o evento, já no início da manhã, às 5h.

A turista do Rio Grande do Norte Maria da Conceição, estava ansiosa pelo momento. “Estamos ansiosos para esse momento de louvar e agradecer a Deus por esse anjo que alimenta nossa fé”, disse.

Ela, que é do município de Macaíba, no RN, está junto a uma caravana, que veio preparada com guarda-sóis, cadeiras e chapéus para aguardar o show.

O show de Frei Gilson terá transmissão ao vivo no Jornal da Paraíba e também no aplicativo RedeOn.

Programação

O Celebra João Pessoa está previsto para começar às 14h50, com momentos de oração e apresentações de outras atrações. Frei Gilson será a última atração e deve subir ao palco a partir das 18h.

Além de Frei Gilson, estão confirmados shows de Padre Sandro Santos, Padre Nilson Nunes, Padre Puam Ramos e Padre Bruno Costa.

Veja os horários das apresentações do Celebra João Pessoa

14:30 – Padre Sandro Santos & Madre Germana

15:20 – Padre Puan Ramos

16:00 – Padre Nilson Nunes

17:00 – Padre Bruno Costa (Canção Nova)

18:30 – Frei Gilson