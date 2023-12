Decreto define cargos em escolas da Paraíba; veja como ficará cada uma delas

Depois de promover mudanças no organograma das direções de escolas da Paraíba, o Governo publicou hoje um decreto que define o porte e a distribuição de cargos diretivos nas unidades. Os organogramas de cada uma das escolas foram publicados na edição do Diário Oficial do Estado.

De acordo com o porte estipulado, há a previsão de cargos de diretor escolar, secretário, coordenador pedagógico, coordenador administrativo financeiro e assessor administrativo financeiro.

As mudanças foram aprovadas em setembro na Assembleia Legislativa da Paraíba. Na época a estimativa era de que seriam criados cerca de 3 mil novos cargos para as unidades, mas o Governo explicou que parte deles já existia.

Os salários variam de R$ 1,6 mil a R$ 3 mil.