SESSÃO DA TARDE HOJE (08/12)? “O Natal dos Coopers” SINOPSE

COnfira a programação da Globo neste quarta, 08/12/2023 e que horas começam os filmes de hoje.

“O Natal dos Coopers” na Sessão da Tarde, 08/12/2023**

A magia do Natal invadiu as telas da Globo na sexta-feira, 08 de dezembro de 2023, com a exibição de “O Natal dos Coopers” na Sessão da Tarde. Este filme americano de 2015, dirigido por Jessie Nelson, trouxe uma combinação encantadora de comédia e fantasia, proporcionando aos telespectadores uma experiência cinematográfica envolvente.

SINOPSE

A narrativa se desenrola em torno das histórias interligadas de quatro gerações da família Cooper, justamente antes da reunião anual na véspera de Natal. Sob a direção habilidosa de Jessie Nelson, a trama mergulha nos complexos relacionamentos familiares, capturando os momentos de alegria, desafios e a esperança característica da temporada festiva.

Diane Keaton, Ed Helms, Jake Lacy, John Goodman, Marisa Tomei e Olivia Wilde compõem um elenco estelar que dá vida aos membros da família Cooper. Cada ator contribui para a riqueza dos personagens, oferecendo performances cativantes e expressivas que ressoam com o público.

“O Natal dos Coopers” equilibra habilmente elementos de comédia e fantasia, criando uma atmosfera que evoca risos e reflexões. A dinâmica peculiar da família, juntamente com toques de encanto natalino, adiciona uma dimensão especial à narrativa, tornando-a uma escolha ideal para a temporada de festas.

O filme não apenas celebra o espírito natalino, mas também explora os desafios e a beleza dos laços familiares. Ao destacar as tradições da família Cooper, o público é convidado a refletir sobre suas próprias experiências e conexões durante as festas de fim de ano.

“O Natal dos Coopers” é uma adição encantadora à programação da Sessão da Tarde, proporcionando uma jornada emocionante e divertida para os espectadores. Com uma mistura de comédia, fantasia e o calor característico do Natal, o filme capta a essência da temporada, reforçando a importância da família e da celebração conjunta. Uma escolha perfeita para quem busca uma dose de alegria e reflexão neste período festivo. Prepare-se para se envolver nas emoções deste encantador conto natalino sempre que “O Natal dos Coopers” iluminar as telas.