Sedurb divulga funcionamento dos shoppings populares e mercados públicos nesta quarta-feira
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb), responsável pela administração dos mercados públicos e shoppings populares da Capital, divulgou o horário de funcionamento dos principais equipamentos nesta quarta-feira (5), feriado do aniversário de 441 anos da Capital e Dia de Nossa Senhora das Neves.
Normalmente, a Sedurb deixa a critério dos comerciantes a definição do horário de funcionamento em feriados e datas comemorativas, onde a maioria decide como será o expediente em cada estabelecimento.
Shoppings populares – Nesta quarta-feira, os shoppings populares adotaram uma programação semelhante: estarão fechados. Apenas o Centro Comercial de Passagem terá funcionamento normal, das 8h às 17h.
Atualmente, João Pessoa possui cinco shoppings populares: Centro Comercial de Passagem (CCP), localizado no Parque Solon de Lucena; Shopping 4&400, situado na Avenida B. Rohan; Shopping Terceirão, na Avenida Duque de Caxias; Shopping do Varadouro, ao lado do Terminal de Integração; e Shopping Frutuoso Barbosa, mais conhecido como Shopping dos Sapateiros.
Funcionamento dos mercados públicos neste feriado:
Mercado Central
Rua Dom Pedro II, s/n
A parte da feira livre terá funcionamento normal. Já os boxes dos pavilhões fecham a partir das 13h, e alguns nem abrem nesta quarta-feira (5);
Mercado de Miramar
Rua Tito Silva, 487
Funciona até às 12h, mas a parte de frutas e verduras estará fechada;
Mercado do Bairro dos Estados
Av. Joaquim Pires Ferreira, s/n
Abre às 5h e fecha às 12h;
Mercado de Cruz das Armas
Av. Cruz das Armas, s/n
Funcionamento normal, das 5h às 18h30;
Mercado de Jaguaribe
Av. Generino Maciel, 511
Funcionamento normal, das 4h às 21h;
Mercado da Torre
Av. Barão de Mamanguape, 696
Fecha mais cedo, funcionando até às 15h;
Mercado de Tambaú
Av. Senador Ruy Carneiro, s/n
Funcionamento normal, das 6h30 às 19h;
Mercado do Peixe
Av. Almirante Tamandaré, s/n
Funcionamento normal, das 7h às 16h;
Mercado do Bessa
Rua Pres. Washington Luiz, s/n
Funcionamento normal, das 5h às 17h;
Mercado do Jardim Veneza
Rua Maria José Miranda do Amaral, s/n
Funcionamento normal, das 6h às 19h;
Mercado dos Funcionários II
Rua Francisco Inácio da Silva, s/n
Aberto em horário normal, das 7h às 17h
Mercado de Mangabeira
Av. Josefa Taveira, 1439
Funcionamento até o meio-dia.