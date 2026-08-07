Sedurb divulga funcionamento dos shoppings populares e mercados públicos nesta quarta-feira

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb), responsável pela administração dos mercados públicos e shoppings populares da Capital, divulgou o horário de funcionamento dos principais equipamentos nesta quarta-feira (5), feriado do aniversário de 441 anos da Capital e Dia de Nossa Senhora das Neves.

Normalmente, a Sedurb deixa a critério dos comerciantes a definição do horário de funcionamento em feriados e datas comemorativas, onde a maioria decide como será o expediente em cada estabelecimento.

Shoppings populares – Nesta quarta-feira, os shoppings populares adotaram uma programação semelhante: estarão fechados. Apenas o Centro Comercial de Passagem terá funcionamento normal, das 8h às 17h.

Atualmente, João Pessoa possui cinco shoppings populares: Centro Comercial de Passagem (CCP), localizado no Parque Solon de Lucena; Shopping 4&400, situado na Avenida B. Rohan; Shopping Terceirão, na Avenida Duque de Caxias; Shopping do Varadouro, ao lado do Terminal de Integração; e Shopping Frutuoso Barbosa, mais conhecido como Shopping dos Sapateiros.

Funcionamento dos mercados públicos neste feriado:

Mercado Central

Rua Dom Pedro II, s/n

A parte da feira livre terá funcionamento normal. Já os boxes dos pavilhões fecham a partir das 13h, e alguns nem abrem nesta quarta-feira (5);

Mercado de Miramar

Rua Tito Silva, 487

Funciona até às 12h, mas a parte de frutas e verduras estará fechada;

Mercado do Bairro dos Estados

Av. Joaquim Pires Ferreira, s/n

Abre às 5h e fecha às 12h;

Mercado de Cruz das Armas

Av. Cruz das Armas, s/n

Funcionamento normal, das 5h às 18h30;

Mercado de Jaguaribe

Av. Generino Maciel, 511

Funcionamento normal, das 4h às 21h;

Mercado da Torre

Av. Barão de Mamanguape, 696

Fecha mais cedo, funcionando até às 15h;

Mercado de Tambaú

Av. Senador Ruy Carneiro, s/n

Funcionamento normal, das 6h30 às 19h;

Mercado do Peixe

Av. Almirante Tamandaré, s/n

Funcionamento normal, das 7h às 16h;

Mercado do Bessa

Rua Pres. Washington Luiz, s/n

Funcionamento normal, das 5h às 17h;

Mercado do Jardim Veneza

Rua Maria José Miranda do Amaral, s/n

Funcionamento normal, das 6h às 19h;

Mercado dos Funcionários II

Rua Francisco Inácio da Silva, s/n

Aberto em horário normal, das 7h às 17h

Mercado de Mangabeira

Av. Josefa Taveira, 1439

Funcionamento até o meio-dia.